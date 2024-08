Koningsdag in Rotterdam was feestelijk en boos tegelijk

Koningsdag is, traditioneel gezien, vooral een dag om beneveld over straat te wandelen en allerlei plakkerige zelfgebakken deegwaren naar binnen te werken. Maar het is ook een uitgelezen moment om je maatschappelijke onvrede te uiten, bleek dit jaar maar weer.

Zo werd er in Amsterdam een nieuw kraakpand onthuld in een nauwe steeg in het centrum: een protest tegen de talloze meters aan leegstaande potentiële woonruimte in het winkelgebied, en tegen de huisjesmelkpraktijken van koninklijke familieleden als prins Bernhard. In Rotterdam, waar de koning in eigen persoon was om verreweg de duurste Koningsdag tot nu toe te vieren, gingen mensen in het zwart gekleed om te laten zien dat ze het miljoenen kostende evenement ongepast en wrang vinden – Rotterdam is immers de armste gemeente van Nederland. De Rotterdamse woonactivist Mustapha Easiaouiyen vertelde aan de NOS dat er in Rotterdam-Zuid veel mensen wonen die door de Toeslagenaffaire onterecht in de schulden zijn geraakt – zij ontvingen dwangbevelen waar “uit naam van de Koning” op staat. Het geld dat nu is opgegaan aan dranghekken, beveiliging en ludieke oranje straatversiering had beter besteed kunnen worden aan armoedebestrijding, vinden de demonstranten.

Fotograaf Mara Hendriksen was erbij in Rotterdam en fotografeerde het feest en het verzet.

Scroll naar beneden voor de foto’s.