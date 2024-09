Royal Blood: Bloederige en uitbundige begrafenissen in Indonesië

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span>

In de hooglanden van de provincie Zuid-Celebes in Indonesië zijn begrafenissen een enorm spektakel. De traditie is al eeuwenoud, maar een instroom van nieuw geld dreigt nu de basisprincipes van de buitenissige begrafenisceremonies van de Toraja te ondermijnen. Onze correspondent Aria Danaparamita ging naar Toraja Utara om met eigen ogen te zien hoe de nouveau riche in de regio hun naasten naar het hiernamaals sturen met ceremonies die zelfs de oude rituelen – ooit alleen bedoeld voor koningen – overtreffen.

