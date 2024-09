Giegling-medeoprichter reageert op het artikel dat beweert dat hij seksistische opmerkingen maakte

Update 22-6-2017 18:47

Sunfall festival in Londen heeft Giegling van de line-up gehaald na Konstantins vermeende opmerkingen over vrouwelijke dj’s.

UPDATE 22-06-2017, 17:35

Konstantin, medeoprichter van het Duitse collectief en label Giegling, heeft naar verluidt in een artikel van Groove Magazine seksistische opmerkingen gemaakt over vrouwelijke elektronische muzikanten.



In de laatste editie van het blad, parafraseert journalist Laura Aha een conversatie die ze met Konstantin had, waarin “een irrelevante anekdote leidde tot een onverwachte discussie over feminisme in het algemeen en vrouwen in elektronische muziek in het bijzonder,” volgens een vertaalde versie van het artikel. THUMP heeft de vertaling geverifieerd met iemand die vloeiend Duits kan.



In het artikel – een profiel over Giegling – schrijft Aha dat Konstantin zei dat hij “het oneerlijk vindt dat vrouwelijke dj’s zo enorm gepromoot worden, ondanks dat ze naar zijn mening vaak slechter zijn in dj’en dan mannen.” Ze gaat verder door te beschrijven dat Konstantin zegt dat vrouwen die een carrière in de elektronische muziekindustrie willen “hun ‘vrouwelijke kwaliteiten’ kwijt moeten raken en ‘mannelijk’ moeten worden.” Aha – die ook voor THUMP Duitsland schrijft – wil niet reageren op een verzoek van THUMP om een reactie.



Konstantin en Giegling willen ook niet reageren op een verzoek van THUMP om een reactie, maar in een statement tegen Resident Advisor vandaag, zegt Konstantin dat zijn opmerkingen tegen Groove uit de context zijn gehaald: “Deze woorden zijn geen directe quotes en in mijn mening zijn ze misleidend. Ik heb leren draaien van mijn vriendin Sarah en ik denk uiteraard niet dat vrouwen slechtere dj’s zijn dan mannen.”



Verder zegt hij dat hij “spijt heeft van wat er gezegd is in een privégesprek met de journalist,” en dat ze “[zijn] slechte gevoel voor humor niet kon waarderen.”

Nadat het vertaalde stuk van het profiel uit Groove online opdook, kwamen een aantal vrouwelijke producers en dj’s naar voren met gevallen van gelijksoortige opmerkingen van Konstantin.



The Black Madonna schreef op Twitter over een recentelijke ontmoeting tussen de twee, waarin volgens haar Konstantin zei: “Jij bent een feminist? Dan moet je niet bij mij in de buurt zijn. Ik ben een chauvinist.”



Discwoman, een collectief dat uitsluitend uit vrouwen bestaat, plaatst ook een screenshot van het artikel. Daarbij zeggen ze dat Konstantin zulke dingen ooit letterlijk in hun gezicht heeft gezegd.

Aha schrijft in het profiel dat ze geprobeerd heeft andere leden van Giegling te bereiken (Dustin en Frauke) om hen te confronteren met de uitspraken. Zij zeggen bewust te zijn van zijn standpunten. “Ze zeiden beiden dat dit de mening is van één iemand,” staat in het artikel. Volgens Dustin en Frauke distantiëren alle leden van Giegling zichzelf van wat Konstantin zegt.

Konstantin staat de komende tijd op Wildeburg, Melt! Festival en Draaimolen Festival. De dj draait vaker in clubs als Berghain en Bassiani, wat plekken zijn die bekend staan om hun diversiteit.

BERICHT 21-6-2017, 20:20



In een interview met het Duitse Groove Mag wordt geschreven dat Giegling-dj Konstantin zegt dat hij het oneerlijk vindt dat vrouwelijke dj’s zoveel gepromoot worden, omdat ze naar zijn mening vaak slechter zijn in dj’en dan mannen. Of hij dat echt zo gezegd heeft, is onduidelijk, want in het stuk worden geen directe quotes gebruikt, maar wordt de dj geparafraseerd.

Dat mag hij uiteraard vinden, maar misschien is het niet bijzonder slim om tijdens een interview tegen een journalist te zeggen. Of wellicht kan het hem niet zoveel schelen. In elk geval is een groot deel van het internet nu boos op Giegling.



Hieronder een vertaling van het (Duitse) interview:



Je weet het natuurlijk niet zeker, maar ik vermoed dat de beste man nog nooit een set van zijn landgenoot Virginia heeft gehoord.