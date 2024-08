Je kunt de kont van Kim Kardashian nu op ware grootte verkennen

Vijf jaar geleden stond er een foto van Kim Kardashian op de cover van het tijdschrift Paper. Hij werd gemaakt door fotograaf Jean Paul Gaude en de kans is groot dat je weet over welke foto het gaat. De reality-ster poseert bijna naakt en haar geoliede en glanzende kont is volledig zichtbaar. Op de cover stond “break the internet”, wat lukte, want het beeld ging meteen viral.

Tegenwoordig krijg je heel erg veel resultaten als je “Kim K kont” googelt, maar voor de echte kontfanaten is er een gelikter alternatief voor de honderden foto’s in lage resolutie die van paparazziwebsites zijn gehaald. Kunstenaarsduo Ida Jonsson en Simon Saarinen – ook wel bekend van de ASCII-penis die ze verborgen in de blockchain – maakte een digitaal kunstwerk van het iconische achterwerk van Kim Kardashian. Op seethebum.com kun je Kims achterste op ware grootte vinden. Je kunt zelfs je eigen versie afdrukken als je een 3D-printer hebt – en je het soort persoon bent dat graag een afdruk van iemand anders’ reet in huis wilt hebben.

Videos by VICE

Ik vroeg Ida en Simon hoe ze de kunstbips van Kim K maakten en waarom ze geobsedeerd zijn met lompe kunst.

Ida Jonsson en Simon Saarinen. Foto eigendom van het duo.

VICE: Waarom wilden jullie de kont van Kim Kardashian digitaal recreëren?

Ida: We zijn eerlijk gezegd heel gefascineerd door beroemdheden, vooral insta-celebs. Instagram is zo’n belangrijk onderdeel van onze infrastructuur en biedt zoveel mogelijkheden. Kim K’s kont is duidelijk het kroonjuweel op Instagram, omdat-ie zo’n enorme omvang heeft. Maar hoewel er duizenden foto’s van zijn, lijkt niemand echt te weten hoe groot-ie eigenlijk echt is.

De 1:1-versie past niet eens op mijn laptopscherm. Hoe hebben jullie die gemaakt?

Simon: We hebben het afgelopen jaar zowat duizend verschillende foto’s van haar kont bekeken. En we vonden op verschillende sites ‘gelekte’ afmetingen. Die kennis combineerden we en zo kregen we de juiste schaal. Er is ook een aantal heel gedetailleerde paparazzifoto’s die we zo nauwkeurig mogelijk probeerden te onderzoeken. We gebruikten ze als referentie voor dingen als huidskleur en moedervlekken.

Toen we het uiterlijk en de afmetingen hadden vastgesteld, benaderden we een 3D-kunstenaar die gespecialiseerd is in fotorealistische 3D-weergaves. Nadat hij al ons materiaal had bekeken, heeft hij een paar weken fulltime gewerkt om het digitale beeld van haar billen te maken. Tot slot moesten we nog beslissen welk ondergoed ze moest dragen. We zijn uiteindelijk voor een klassieke beige Yeezy-achtige string gegaan.

Heeft Kim jullie kunstwerk al gezien? Wat denken jullie dat haar reactie zou zijn?

Ida: Niet dat we weten! We hopen dat ze het als een eerbetoon zal zien. Ik zag dat ze in een interview met Vogue had gezegd dat ze wilde dat mensen zich minder op haar achterste zouden concentreren en meer op haar vaardigheden. Maar voor ons is haar beroemde kont het bewijs dat je van alles een sterk merk kunt maken. Wij vinden dat een heel indrukwekkende vaardigheid.

Simon: Maar ze zou zich ook weleens extreem beledigd kunnen voelen. Of het op nationale televisie bespreken, ons aanklagen met haar nieuwe juridische vaardigheden en ons het land doen ontvluchten. Laten we hopen van niet.

Vinden jullie het belangrijk dat mensen kunst niet te serieus nemen?

Simon: Honderd procent. Kunst kan zo fucking saai zijn. We willen dat echte mensen door ons werk worden vermaakt en het begrijpen, in plaats van het ‘interessant’ te maken voor kunstcritici of mensen die een lesje kunstgeschiedenis op de universiteit hebben gehad.

Is kunst toegankelijker als er elementen van celebcultuur en humor in zitten?

Ida: Absoluut. Uiteindelijk willen wij kunst maken die voor veel mensen begrijpelijk en herkenbaar aanvoelt. En de meeste mensen begrijpen humor en hebben wel een band met beroemdheden. Maar er zijn natuurlijk meer manieren.

Hoe zit het met memes? Denken jullie dat die de toekomst van digitale kunst gaan beïnvloeden?

Simon: Memes zijn alles. Tegenwoordig zijn ze zo diep geworteld in onze cultuur dat het niet alleen een manier is om grappige content te delen, maar dat het ook een taal op zich is. Een universele taal, die wordt uitgedrukt door de sneakers die je draagt en de muziek waar je naar luistert. Het is de allerbelangrijkste kracht achter alle culturen. Kunst wordt meme en meme wordt kunst.

Ida: Man, dat is diepe shit.

Simon: Ja, maar het is waar.

Eens. Zijn jullie alweer aan iets nieuws aan het werken?

Ida: Zeker! We zijn op dit moment aan het kijken hoe we onze eerste expositie willen opzetten. We omarmen sommige traditionele aspecten van kunstexposities nog steeds, maar we willen ook dat het meer een ervaring wordt dan gewoon wat werk in een grote witte ruimte.

Simon: We zitten op dit moment nog in de conceptfase.

Bedankt!

@HattiRex