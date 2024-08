Koop je helemaal suf aan onze nieuwe festivalfash

VICE helpt je deze zomer om dwars door de festivalbarrière heen te knallen. Dat doen we niet alleen met een Festival Guide propvol tips en interviews, maar ook met een gloednieuwe kledinglijn met alles wat je nodig hebt om een beetje fatsoenlijk voor de dag te komen op de festivalweide.

Onze uniseks kledinglijn is vanaf nu verkrijgbaar. De Festival Capsule Collectie bestaat uit drie bloedmooie T-shirts, een longsleeve, een tasje en een pet en is te koop in onze webshop. Om deze koortsdroom van een collectie te lanceren, hebben we de hulp ingeschakeld van Bokoedro, Gotu Jim, S10 en Drknghts Collective, de nieuwe sterren aan het festivalfirmament. Zij zijn niet alleen hieronder te bewonderen in onze festivalfash, maar staan deze zomers ook op festivalpodia door het hele land, waaronder de door Noisey gepresenteerde stage op Woo Hah!

Videos by VICE

Bekijk de video en foto’s van de collectie hieronder, en ga naar shop.vice.nl om je helemaal suf te kopen aan onze merch.

S10

Gotu Jim

Bokoedro

Drknghts Collective

Wil je meer van dit? Volg ons dan ook op instagram.