Korrelige kunst uit een zoutvaatje

Om te zeggen dat je het werk van Sultani Bashir met een korreltje zout moet nemen, zou flauw zijn. De kunstenaar speelt al jaren met zijn eten en fabriceert immens gedetailleerde portretten van popcultuur-iconen met zijn gekleurde zoutkorrels. Met dit materiaal als handelsmerk duurde het niet lang voordat de zoutkunstenaar doorbrak via het internet.

Bashir werkt al zo’n zeven jaar met zout, zo vertelt hij aan Creators. Hij gebruikt het vooral om mee te experimenteren. Hij plaatst timelapsefilmpjes van zijn werk op YouTube, waarin hij laat zien hoe hij de tekeningen maakt en vervolgens sloopt.

Om diepte en schaduwen te creëren en zijn kunstwerken een nieuwe dimensie te geven, gebruikt de kunstenaar alleen keukenzout. Hij beschouwt zijn zoutvaatje echt als een penseel. De achtergrond is altijd gemaakt van zwart schuim, zodat er een helder contrast ontstaat.

“De inspiratie voor mijn werk haal ik uit mijn favoriete filmpersonages. Het kost me zo’n twee tot vijf uur om zo’n werk te maken en dat te filmen. Maar maak je geen zorgen, ik hergebruik het zout van ieder werk.”

“Het is niet echt een dure kunstvorm qua materiaal, maar het is nogal tijdrovend,” zegt Bashir. “Ook niet elke eerste poging slaagt. Het idee achter het vernietigen van elk beeld als het eenmaal klaar is, is om te laten zien dat niets blijvend is. Dus dat de schoonheid van een dergelijk kunstproces veel meer in het maken zelf zit.”