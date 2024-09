De korte film The Fisherman laat een dystopische samenleving op de bodem van de oceaan zien

De korte animatiefilm The Fisherman van Luke Saunders laat een futuristische onderwaterwereld zien vol vissen en flitsende neonlampen. Ondanks de vrolijke kleuren zet Saunders toch een best wel droevige, dystopische wereld neer waar weinig gezelligheid heerst en de vissen na een tijdje in verzet lijken te komen tegen de mens. De emotionele soundtrack geeft de korte, dromerige film iets ernstigs. Wat het allemaal betekent vinden we moeilijk om te zeggen, maar het is een prachtige film.

Op Vimeo zie je meer video’s van Luke Saunders.