Koudgebrouwen koffie voor beginners

Als je nog nooit van koudgebrouwen koffie hebt gehoord, kun je net zo goed dit tabblad sluiten. Wie heeft jou in eerste instantie het internet opgelaten?

Cold brew koffie is de minder zure, octaanrijkere neef van filterkoffie die de laatste jaren steeds meer wordt gedronken. Steeds meer koffiebarren verkopen het en zelfs supermarkten verkopen het tegenwoordig in flesjes.

Zelf maken kan ook, en zoals met veel dingen zit het geheim in de details. We spraken af met Dan Solomito, eigenaar van S,T Coffee in Brooklyn, om meer over koudgebrouwen koffie te weten te komen.

“Een goede cold brew vergt voorbereiding, aandacht voor details en geduld,” begint Solomito. “Dit verklaart misschien waarom niet zo veel mensen het thuis maken.”

Alle foto’s door Farideh Sadeghin.

Koudgebrouwen koffie maak je met een cafetière, en als je echt aan het experimenteren wil slaan met een kan, een koffiefilter en een zeef.

Weeg de koffiebonen en vermaal ze op de grofste stand. Als je geen weegschaal hebt, vermaal dan gewoon wat bonen. Belangrijk is dat je ze zo grof mogelijk maalt. Een goede verhouding is 500 gram koffie op 2,5 liter water.

Giet de gemalen koffie in een grote pot of kan.

Giet het water (zorg ervoor dat dit gefilterd en op kamertemperatuur is) over de koffie heen. Dek de kan af en laat de koffie 12 tot 14 uur op kamertemperatuur trekken.

Giet het koude brouwsel de volgende dag voorzichtig af. Gebruik hiervoor een fijne zeef.

Gefeliciteerd, je hebt je eigen koudgebrouwen koffie gezet! Je kan de koffie eventueel nog verdunnen met water, en bij deze temperaturen is het extra lekker met ijsblokjes.

Je kan de koffie ook nog pimpen met siroop en melk. Of nog beter, doe er een scheut Baileys in voor een lekkere cocktail. Koudgebrouwen koffie kun je in de koelkast 7 tot 10 dagen bewaren.