krachtige foto’s van amy winehouse op haar gezondst en gelukkigst

Het is moeilijk te geloven dat tien jaar geleden Amy Winehouse het hoogtepunt van haar carrière beleefde. In het jaar 2008 was haar album Back to Black uitgebracht dat haar een daverend succes bezorgde, maar ook persoonlijke demonen aanwakkerde. Met dat succes kwamen niet alleen de ladingen Grammy’s, maar ook buitensporig feestgedrag en hongerige paparazzi die haar overal naartoe volgden.

2008 was ook het jaar waarin Amy de 22-jarige fotograaf Blake Bood ontmoette, wiens nieuwe boek Amy Winehouse een intiem inkijkje biedt in het leven van de zangeres, dat ze voor tabloid-fotografen en fans wist te verstoppen. “Ik kan me herinneren dat ik me zo verbonden voelde met haar stem”, legt Blake uit. “Dus ik dacht altijd: mocht ze ooit in mijn leven komen, dan wil ik er voor haar zijn zoals zij dat voor mij was.”

Videos by VICE

Na hun eerste ontmoeting, die door Kelly Osborne opgezet was, werden de twee onafscheidelijk. Samen probeerden ze de meedogenloze paparazzi te ontwijken die tot haar dood in 2011 voor haar deur lagen. Ze was pas 27.

Blake’s boek, dat 27 juli uit zal komen, is een eerbetoon aan hun vriendschap, en een ontroerende herinnering aan kortstondige leven van Amy. Het internet staat bol van foto’s van de zangeres waar ze dronken club uit tuimelt of high is, maar dat is niet waar Blake geïnteresseerd in was. “Ik had geen behoefte om haar te fotograferen tijdens haar dieptepunten, of wanneer ze aan de drugs zat,” legt Blak uit in het boek. “Voor mij was dat niet wie zij was. Ik vond dat het onrechtvaardig, en akelig.”

Of ze nu glimlachend aan het strand van St. Lucia ligt, of in de verte staart in haar opnamestudio, of haar karakteristieke eyeliner bijwerkt in de spiegel van een café – Amy lijkt volledig op haar gemak, en lijkt vrede met zichzelf en de situatie te hebben. “Ze was liefde in een menselijk gedaante. Ik hield echt zielsveel van haar,” schrijft Blake.

“Ze was iemand die op de puurste manier liefhad. Ze hielp de mensen om haar heen om de connectie terug te vinden met de goedheid en liefde die er in hun zat. Dit werk leefde in mijn kast. Ik moest het verbergen omdat het te pijnlijk was om naar te kijken. Maar nu, wil ik dat mensen de persoon zien die ik heb gekend – dat licht, dat briljante, liefdevolle licht.”

Amy Winehouse door Blake Wood is vanaf 27 juli verkrijgbaar.