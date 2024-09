Kreeft met spinazie, friet en limoenmayonaise

Porties: 4

Voorbereidingstijd: 1 uur

Bereidingstijd: 10 minuten

Benodigdheden

Videos by VICE

Voor de kreeft

4 kreeften (levend)

IJsklontjes

Voor de limoenmayonaise

400 g Hellmann’s Real mayonaise

2 limoenen

Voor de friet

1 kilo aardappelen (bijvoorbeeld bonken)

Zout

Voor de tijm-beurre-noisette

200 g roomboter

40 g tijm

Voor de spinazie

800 g spinazie

4 sjalotten

Olijfolie

Recept

Voorbereiding:

1. Zet een pan met ruim kokend water op het vuur en zet tegelijkertijd een bak met ijswater klaar, genoeg om alle kreeften onder water te houden. Leg de kreeft in het kokende water waarbij de kop het water als eerst dient te raken. Houd rekening met 1 minuut per 100 gram. Haal de kreeft vervolgens uit het kokende water en leg deze direct in het ijswater om het garen te sneller te stoppen. Maak de kreeft schoon en leg deze in de koelkast. (Bewaar het pantser).

2. Doe de Hellmann’s mayonaise in een kom. Was de limoenen en rasp de schil, voeg dit toe aan de mayonaise. Halveer de limoen en pers 2 helften in de mayonaise. Meng het geheel en bewaar deze koud.

3. Zet een pan met ruim kokend water op het vuur met zout (op 1 liter water komt 20 gram zout), en een bak met ruim ijswater. Was de spinazie (als je grove bladeren hebt eerst de nerven verwijderen). Blancheer de spinazie zeer kort (5 seconden) en koel dit direct af in het ijswater. Zodra de spinazie koud is, haal je het uit het water en knijp je het overtollige vocht eruit. Snipper vervolgens de sjalotten en fruit deze in een andere pan aan zonder het te laten kleuren. Voeg hier de olie aan toe en laat het rustig een half uurtje op laag vuur staan.

4. Dan is het tijd voor de friet. Was de aardappelen en snijd deze in plakken van 1 centimeter. Snijd van deze plakken weer mooie rechthoeken. Was de aardappelen nogmaals en droog deze. Zet de friteuse op 140 °C en frituur de aardappelen ongeveer 4 minuten. Leg de aardappelen op een doek om het overtollige vet te verwijderen.

5. Als laatste bereid je de tijm-beurre-noisette voor. Leg de boter in een kleine pan en verhit deze. Roer tussendoor goed met een garde. Zodra de boter bruin wordt, schenk je de boter over de tijm. Laat het geheel buiten de koelkast op kamertemperatuur staan.

Bereiding

6. Zorg dat de barbecue goed heet is. Voeg een klein beetje olie toe aan de kreeft om vastplakken te voorkomen. Leg de staart, klauw en schaar op de barbecue. Na ongeveer 20 seconden voeg je de elleboogjes toe en draai je de rest van het vlees om. Na nogmaals gemiddeld 20 seconden haal je het vlees van de barbecue, smeer het in met de beurre-noisette en voeg je een snufje fleur de sel toe. Wanneer je geen barbecue gebruikt maar een koekenpan kun je bij het roosteren van de kreeft dezelfde tijden aan houden.

7. Verhit de spinazie kort zodat het warm is en voeg hier een lepeltje sjalottenolie (met voornamelijk de sjalot) aan toe. Voeg nog een snufje zout naar smaak toe.

8. Verhit de friteuse op 180°C. Frituur de aardappelen tot deze goudbruin en krokant zijn. Leg de friet op een doek om het overtollige vet te verwijderen en voeg wat zout naar smaak toe.



9 Dan is het tijd voor de presentatie. Doe de spinazie in de kop van het pantser met daarop de klauw en schaar. Snijd de staart in hapklare stukken en serveer deze in de staart van het pantser. Serveer de kreeft met de frites en de limoenmayonaise apart.