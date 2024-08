Krijg je puisten van orale seks?

Het scenario

Je vriend heeft tijdens een avond in de kroeg flinke indruk gemaakt, en zijn date wijsgemaakt dat hij nogal goed is met zijn tong. Uiteindelijk zwicht ze voor zijn opschepperij en mag ze mee naar zijn huis, waar hij haar de nacht van haar leven zal geven.



Uiteraard heeft je vriend van tevoren het soa-gesprek gevoerd; de gebefte belooft plechtig geen soa’s te hebben. Hij, de beffer, zweert vorige week nog te zijn getest. Het wordt een prachtige nacht en na afloop is hij blij dat hij iemand heeft kunnen verwennen met zijn intense liktechnieken.



Maar dan. In de loop van de daaropvolgende dagen verschijnen er allemaal bultjes rondom zijn mond. Zijn huid wordt rood, het jeukt en die ene kleine puist van een paar dagen geleden is ineens gigantisch. Het zal toch niet?



Later op het voetbalveld vraagt zijn teamgenoot of hij een leuke avond heeft gehad, omdat er ‘befpuisten’ zitten rondom zijn mond. Hij kan geen bal meer scoren. Zal nu iedereen – zelfs zijn moeder – de rest van zijn leven zien wanneer hij de befkoning heeft uitgehangen? Gaat hij een pijnlijke dood sterven door deze gevaarlijke bacterie? Ofwel, kun je puisten krijgen van orale seks?

De feiten

Over het fenomeen befpuist valt niets te vinden online. Er bestaat wel een Engelse variant, New Pussy Acne, new p’acne, volgens Urban Dictionary. Het wordt omschreven als acne die iemand krijgt nadat hij of zij een nieuw meisje voor het eerst beft.



Zoals de meeste seksuologen en artsen die we belden heeft Stijn Kouwenhoven, dermatoloog bij de Rooseveltkliniek, nog nooit van de befpuist gehoord. Toch vindt hij het een aannemelijk idee dat je vriend puisten kan krijgen van beffen en rimmen.



Het zit namelijk zo: de bacteriën (het ‘microbioom’) op je gezicht zijn heel anders dan de bacteriën op genitale plekken zoals de vagina en de anus, legt Kouwenhoven uit. “Lichaamsstoffen hebben een andere zuurgraad, die je huid kunnen irriteren.” De huid kan schraal en geïrriteerd raken waardoor de huidbarrière verzwakt. Bacteriën kunnen makkelijker de huid binnendringen, met als gevolg dat er puistjes ontstaan. Deze hoeven niet te leiden tot gevaarlijke ontstekingen of infecties, benadrukt Kouwenhoven. “Wanneer je een uur lang een halve citroen rondom je mond wrijft, raakt je huid daar ook rood van en ook dat is niet levensbedreigend.’’



Het verschilt per persoon hoe het gebied rondom de mond reageert na een sappige sessie. Het kan bijvoorbeeld dat de gezichtshuid gevoeliger is voor nieuwe micro-organismen als die net is geschoren. De huid is dan slechter bewapend tegen indringers van buitenaf (zuur en bacteriën) waardoor puistjes ontstaan.



Een korte geschiedenis van de puist: die ontstaat als er een bacterie in een haarzakje of porie kruipt. De uitgang raakt vernauwd waardoor de bacteriën zitten opgesloten. Je immuunsysteem ziet dat er bacteriën zijn die er niet horen, en vecht ertegen. Daardoor ontstaat er pus – een boel dode witte bloedcellen. Puistjes kunnen dus op je gezicht verschijnen als er vaginale of anale bacteriën in de poriën klimmen.



Overigens krijgen pijpers minder snel last van puisten, vertelt Kouwenhoven, “tenzij je een slordige pijper bent en veel spuug rond je mond hebt, dan zou er hetzelfde, irriterende effect kunnen optreden.” Toch lopen met name rimmers en beffers kans op de orale seks-puist.

Het slechtste scenario

Het ergste dat er kan gebeuren is dat je een soa hebt, bijvoorbeeld herpes, maar daar gaan we in dit geval niet vanuit. Een ander horrorscenario is dat de omgeving van jouw vriend altijd doorheeft wanneer hij of zij flinke arbeid heeft verricht rondom de vochtige schaamstreek van een ander de nacht ervoor.



Als je een droge huid hebt, loop je bovendien risico op lip licking dermatitis. Dit is eczeem rondom de lippen door voortdurend de droge lippen met je tong af te likken – het geeft ongeveer hetzelfde effect als je veelvuldig naar beneden gaat met je tong.



Lip licking dermatitis via huiziekten.nl

Wat je tegen je vriend kan zeggen

Ja, je kan zeker puisten of bultjes krijgen van rimmen, beffen, of slordig pijpen.



Mocht je vriend een droge en gevoelige huid hebben en last hebben van bultjes na oraal plezier, dan raadt Kouwenhoven aan om wat vaseline rond de mond te smeren voordat je aan de slag gaat. “Mensen die last hebben van hun anus na het poepen adviseren we altijd om wat vaseline rondom de sluitspier te smeren, dit is ook aan te raden voor de mond.” Zo bescherm je de huid al voor de daad.



Als je een vettige huid hebt en last hebt van acne, dan is vaseline niet aan te raden. Een andere optie is dan een beflapje, “maar of dat nou zo sfeerverhogend werkt, weet ik niet,” zegt Kouwenhoven. Of probeer anders simpelweg niet te veel spuug rond je mond te hebben – want zoals lip licking dermatitis ons al laat zien leidt veel speeksel tot irritatie.



Zoals vaker in het leven blijkt maar weer: bef, rim of pijp met beleid en dan is er niets aan de hand.



Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan beter. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, en die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.