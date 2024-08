Krijg meer controle over je Android-telefoon met deze twee protips

Je koopt een telefoon, wat voor sommigen een leuk proces is, voor anderen doodeng: welke kleur? Je zit er jaren aan vast, of je moet met ergens halverwege met een markeerstift in de weer.

Iedereen is zo gefixeerd op het uiterlijk van de telefoon, dat iedereen vergeet dat je niet naar de achterkant kijkt, maar naar het scherm. En wat je daar ziet, daar gaat het om. Android & You maakt het nu mogelijk om pictogrammen aan te passen aan jouw voorkeur. In de explainervideo hieronder is te zien hoe gemakkelijk dat gaat. Want niemand is hetzelfde en daarom verdient niemand het om een telefoon te hebben die alleen maar precies werkt zoals de fabrikant dat wil. Je koopt toch ook geen huis met alleen maar witte meubels met afgeronde hoekjes waar je niks mag verschuiven?

Het hele idee van aanpasbaarheid en controle over de functies van een telefoon is eigen aan Android, in tegenstelling tot veel andere besturingssystemen. Dat zie je ook in de camera. Veel telefoons die op de markt zijn hebben camera’s die al het werk voor je doen. Dat is wel fijn, vooral als je geen zin hebt om daar aandacht aan te besteden (of denk: ik pas het zo wel aan in de nabewerking), maar als je wel controle wilt hebben over de ISO-waarden of sluitertijd, bijvoorbeeld, dan kan dat veelal niet standaard. Android heeft die controle standaard inbegrepen omdat sommige mensen nou eenmaal fotografen zijn, en een professionele fotograaf wil controle over het eindresultaat.

