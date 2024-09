Kromme dronefoto’s die bewijzen dat het leven een achtbaan is

De horizon is ver te bekennen in deze foto’s. Aydın Büyüktaş manipuleerde de kromming van de aarde in zijn fotoserie Flatland II. In zijn eerdere project, Flatland, transformeerde hij Turkse landschappen in droomachtige multidimensionale achtbanen. Deze keer maakte hij een tripje naar de Verenigde Staten om het massieve Amerikaanse landschap op dezelfde manier met een drone te vast te leggen.

Büyüktaş haalde zijn inspiratie uit de sciencefictionroman Flatland: A Romance of Many Dimensions, van Edwin Abbott. Het boek vertelt het verhaal van een tweedimensionale samenleving, die nadat ze horen dat er nog een dimensie bestaat, wordt beschuldigd van ketterij. “Ik was erg onder de indruk van het boek uit 1884 waarin geïllustreerd werd hoe moeilijk het is om meerdere dimensies met elkaar te verbinden. Het feit dat het boek probeerde om de transitie tussen de tweede en derde dimensie te vertellen, kwam overeen met mijn onderzoek naar de derde dimensie,” vertelt Büyüktaş.

Het kostte de fotograaf twee maanden zorgvuldig plannen, een maand aan dronefotografie en nog heel wat maanden aan bewerking om het eindbeeld samen te stellen. Büyüktaş maakte foto’s vanuit meerdere hoeken om tot de eindfoto’s te komen. In totaal vloog hij meer dan 15.000 km en legde hij Amerikaanse voet- en honkbalvelden, verlaten treinen en spoorwegen in een woestijnachtige omgeving, koeien en boerderijen, en vele andere scènes vast waarin de diepte en het uitzicht worden verder reiken dan wij ooit kunnen kijken. Büyüktaş vindt dat zijn serie een “multidimensionaal en romantisch oogpunt” heeft. Bekijk de foto’s van Flatland II hieronder: