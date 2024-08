Wat is beter: een kromme of een rechte pik?

De subreddit relationship_advice maakt heel vaak iets in me los, maar onlangs werd ik nog harder getroffen dan normaal. Een gebruiker vertelde dat hij nooit meer seks met zijn vriendin wilde, omdat-ie erachter was gekomen dat ze van kromme pikken hield. Die van hem was kaarsrecht. Nadat ik zijn klaagzang had gelezen, vroeg ik iedereen in mijn omgeving of ze meer van rechte of van kromme pikken houden.

De voorkeuren verschilden nogal, dus ik vond dat ik een beslissend antwoord moest vinden – niet alleen op de vraag waarom mensen liever een kromme of een rechte lul hebben, maar ook welke objectief gezien beter is. Voordat ik de diepte induik, is het de moeite waard om te weten waarom sommige pikken eigenlijk gebogen zijn en andere niet.

Wetenschappers zijn het erover eens dat een lichte buiging in je pik natuurlijk is, maar als je pik extreem de ene of de andere kant op kromt, heb je misschien wel de ziekte van Peyronie. Dat is een intimiderende naam voor de aandoening waarbij er bindweefsel in een zwellichaam is ontstaan en je pik daardoor krom trekt als-ie stijf wordt. Als het geen pijn doet, is het geen probleem, maar als je wel pijn hebt, moet je misschien even naar de dokter gaan.

Maar maakt de kromming van een lul eigenlijk verschil voor de ontvangende partij? Bestaat er überhaupt een verschil tussen een rechte en een kromme pik?

Volgens Elle Stanger, gecertificeerd holistisch seksueel voorlichter, komt de voorkeur voor een rechte lul mogelijk voort uit een natuurlijke liefde voor symmetrie. Ze vergelijkt het verlangen naar een rechte lul met het gevoel dat alle ballen en borsten symmetrisch moeten zijn. “Er wordt in het algemeen veronderstelt dat borsten en pikken symmetrisch moeten zijn, maar in de natuur is symmetrie zeldzaam,” zegt Stanger. “Veel mannen zullen bijvoorbeeld hebben opgemerkt dat hun ene bal groter is dan de andere. De natuur heeft er op deze manier voor gezorgd dat ze naast elkaar kunnen rusten zonder dat ze te veel tegen elkaar ‘stoten’ als je beweegt.”

Als je een paar uur ‘waarom kromme pikken?’ hebt gegoogeld, leer je dat de voorliefde voor rechte pikjes eerder esthetisch lijkt te zijn dan seksueel. Het internet staat bomvol met mensen die erachter proberen te komen of de kromming van hun pik “normaal” is en vragen zich zelfs af of het “gefikst” kan worden. (Dat kan, maar de operatie wordt bij minder dan 5 procent van de mensen uitgevoerd, en alleen als de kromming pijn oplevert.)

Dat gezegd hebbende, de vrouwen in mijn dm’s (en de redactie van Cosmopolitan) zeggen dat een erectie met een kromming hen vaak meer plezier oplevert dan een rechte pik. Wat in de eerste instantie misschien op een probleem lijkt, kan er wellicht voor zorgen dat je klaarkomt van vaginale penetratie.

“Kromme pikken passen beter in me en bezorgen me een fijner gevoel dan een rechte,” zegt de 26-jarige Katy. “Daarnaast is het waarschijnlijker dat een gebogen piemel mijn g-spot raakt. Ik ben erachter gekomen dat rechte pikken alleen in bepaalde standjes of houdingen mijn G-spot raken.”

Stanger heeft het ook over de G-spot als ze over de voor- en nadelen van een gebogen pik praat. “Het gevoeligste deel van een vagina zit meestal aan de kant van de buik, zo’n 5 centimeter diep in de schede, en rond een cluster van zenuwen en weefsel dat vaak de G-spot wordt genoemd,” zegt ze. “Gekromde sekstoys, gebogen vingers of een kromme pik zijn erg geschikt om die plek te stimuleren.”

Dat wordt ook onderschreven door de seksspeeltjesindustrie. Online seksshops, zoals Adam & Eve, noemen hun gebogen dildo’s specifiek ‘G-spot-dildo’s’. Dat ondersteunt de theorie dat een voorkeur voor een kromme pik eerder te maken heeft met stimulatie dan met esthetiek; dat je makkelijker vaginaal gestimuleerd kan worden met een kromme dan met een rechte.

Maar toch waren er verschillende mensen die tegen me zeiden dat ze het pijnlijk vinden om gepenetreerd te worden met een gebogen lul. De 25-jarige Danny* heeft liever rechte pikken, omdat hij twee keer bloedend achterbleef, nadat hij seks had gehad met een “erg gebogen” pik. Michelle* had het gevoel dat de gebogen pik “mijn blaas aanraakte, hoewel dat biologisch gezien niet mogelijk is.”

Hoewel hun seksuele ervaringen met gebogen pikken niet echt fijn klinken, staan zowel Danny als Michelle niet afkerig tegenover nog een sekspartij met iemand met een kromme pik. Danny zegt hierover: “Een lul is een lul.”

Voor elk verhaal over een pijnlijke kromme pik lijkt er een vergelijkbaar verhaal te zijn over een rechte pik. De 25-jarige Millie zegt dat een gebogen pik – zelfs een grote – makkelijk naar binnen glijdt, maar dat ze voor een rechtere vaak een juiste positionering, veel glijmiddel en wat wilskracht nodig heeft. Ze denkt ook dat gebogen en rechte pikken een ander doel hebben. “Een kromme is het beste als ik bovenop zit of een orgasmes door penetratie wil, en een rechte is het beste als ik van achteren geneukt wil worden.”

Uiteindelijk denk ik dat de voorkeur voor een bepaald soort lul afhankelijk is van onze eigen ervaringen en smaak. “Niet iedereen met een vulva en vagina zal een G-spot kunnen ervaren of vinden, om dezelfde reden dat niet iedereen een rechte [of kromme] pik heeft,” zegt Stanger. “De natuur is enorm divers.”

Voor de mensen die regelmatig pikken in hun diverse lichaamsholtes ontvangen, is het de moeite waard om ook je eigen anatomie te beoordelen op kromming of rechtheid. Als jouw G-spot allen gestimuleerd kan worden door een kromme lul, misschien zouden we dan moeten bespreken of gebogen of recht vaginaal kanaal beter is.

Nogmaals: subjectiviteit is het enige juiste antwoord. We hebben een voorkeur op basis van wat ons het meeste plezier bezorgd – wat op zijn beurt gebaseerd is op de vorm en bijzonderheden van ons eigen lichaam. Dat werd ook prachtig samengevat door een gast die me een dm stuurde. Hij verkoos rechte pikken boven kromme en had daarvoor een heel eenvoudige reden: “Ik denk dat ik een redelijk rechte anus heb.”

* De namen van deze personen zijn wegens privacyredenen gefingeerd

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.