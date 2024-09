Wie koopt de duurste kersttrui ter wereld van 2 Chainz?

Spuuglelijke kersttruien zijn een nare traditie, het logische eindstation voor ironische softies die lelijkheid als een deugd zien en je oma als serieus te nemen ontwerper. Het type dat serieus dol is op zijn kersttrui is Koen van de personeelsafdeling die de rest van het jaar net iets te weinig kansen krijgt om creatief te zijn. Koen draagt zijn trui naar kantoor met een tegen een depressie aanhikkend soort trots. Fuck Koen. Fuck ook je grijns.

Dit hieronder is de nieuwe kersttrui van 2 Chainz en waarschijnlijk de duurste kersttrui ter wereld. Met 50 karaats diamanten en 250 gram aan goud is-ie te koop voor 90 duizend dollar. Hij is gemaakt door Avianne, de persoonlijke juwelier van 2 Chainz. Er is één exemplaar. De enige maat is een large. Je kan hem hier kopen, maar je kan ook kijken en niet kopen.

Videos by VICE



Volgens Pitchfork gaat de opbrengst van de trui naar een goed doel, wat een mooi gebaar is want het is tenslotte bijna kerst. Al staat het nog niet op de site vermeld, schijnt de kersttrui al verkocht te zijn. Kleine kans dat het aan Martin Shkreli is, maar mocht het toch Marin Shkreli zijn, of iemand anders: neem contact met ons op. We willen weten wat je plannen zijn met het feestelijke kledingstuk.