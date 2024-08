Kumpir is de culinaire koning van de Overpoort in Gent

De Overpoort is het Gentse walhalla voor buitensporig feestgedrag en openbaar dronkenschap. De straat bestaat enkel uit cafés, clubs en snackbars en ziet er op een doordeweekse avond uit als een openluchtdiscotheek. Studenten die de minder lompe uitgaansplekken van Gent nog niet ontdekt hebben, komen erop af als vliegen op stront en blijven er tot zes of negen uur ’s ochtends plakken. Ze dansen in kroegen op hitjes uit de top 40, raven of twerken in een club naar keuze, tongen met vreemden, leggen een kotsje op straat en kopen meer shotjes dan hun bankrekening kan veroorloven.

Er staat standaard een politieauto op de hoek geparkeerd in afwachting van een dronkelap die per ongeluk over iemands voet struikelt of te lang naar het decolleté van andermans vriendin staart, en een klap op zijn muil krijgt. Voor sfeerbeelden van die intieme uitgaansmomenten, kijk dan eens naar deze VICE-fotoserie.

Omdat veel studenten er zo goed als wonen, wordt er gigantisch veel gegeten. De alombekende frieten met bickyburgers, de pizzapunten van een euro en de pitabroodjes en durums gaan letterlijk en figuurlijk als warme broodjes over de toonbank, maar dat alles valt in het niet bij de mensen die het grootste geheim van de Overpoort kennen: de kumpir.

Dit is kumpir, de culinaire koning van de Overpoortstraat.

De knoflookkaaspuree in de maak. Gelukkig tellen we ’s nachts nooit calorieën.

Kumpir spant de kroon in de categorie ‘culinair junkfood voor mensen die vanavond dronken gaan worden’. Het is een Turks gerecht met als basis een aardappel ter grootte van twee vuisten, die in de schil geroosterd wordt. Zodra hij goed is gepoft, wordt hij opengesneden en uitgehold. Aan de inhoud wordt gemalen kaas en knoflookboter toegevoegd, en vervolgens wordt het hele zaakje gepureerd. Hierover gaat een berg kebab of kip en dan komen de twee beruchte vragen, namelijk: “welke saus?” en “alle groentjes d’rop?”

Sla, tomaat, ui, rode kool en wortel behoren tot het standaard repertoire, maar creatieve dronkelappen doen er nog allerlei extra’s zoals feta, appelmoes, olijven of maïs bij. Hoe raarder de combinatie, hoe beter het op dat moment lijkt. Het resultaat is een calorie-explosie in een bakje.

Kumpir is een geweldige, veel te onbekende manier om een steenharde fond te leggen voordat het feest begint. Met andere woorden: een vette hap eten om te vermijden dat je je beste vriend om half drie ’s nachts al over zijn schouder naar huis moet dragen.

Je moet alleen wel weten waar je het kan halen. Er is geen ‘kumpirsnackbar’ en er staat helaas bij geen enkele snackbar een uithangbord met een foto van kumpir of een tekst met: ‘HIER VIND JE HET BESTE DRONKEMANSVOER TER WERELD’.

Je wil het.

Jarenlang was het Snack Deniz die in de Overpoort, en eigenlijk in heel Gent, de alleenheerschappij had over kumpir. Om het Turkse streetfood te vinden moest je daadwerkelijk weten waar je moest zijn. Anders moest je lallende dronkelappen de weg vragen, of het geluk hebben dat je iemand met een bakje uit een van de vele kebabtenten zag strompelen. Inmiddels is er een andere zaak die ook kumpir heeft, waardoor de zoektocht wat makkelijker is geworden.

Als je het mij vraagt is er een gapend gat in de wereldwijde snackmarkt, dat dient opgevuld te worden met gepofte aardappelen, kaas, knoflook en veel kebab.