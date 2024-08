Kun je aandelen kopen als je jong bent en geen geld hebt?

Net als veel generatiegenoten leef ik in een gedeeld huis en kom ik rond van bijbaantjes en studiefinanciering. Over beurskoersen maak ik me niet druk, want aandelen heb ik toch niet. En zelfs al zou ik er 6 procent rendement op krijgen: met die paar honderd euro die ik per jaar met enige moeite erop zou kunnen inleggen, levert dat toch niets op. Dacht ik.

Maar een paar weken geleden vertelde een van mijn twintig huisgenoten me iets dat me aan het denken zette. Ze had een investering gedaan, zei ze. En dan niet in Bitcoin, maar in ouderwetse aandelen. Ik was een beetje in de war, want als je genoeg geld hebt om te kunnen investeren op de echte beurs, waarom zou je dan in een kamer van dertien vierkante meter wonen?

Videos by VICE

Ik ging op onderzoek, te beginnen bij mijn huisgenoot zelf. Volgens haar heeft het echt altijd zin om te investeren, en dan niet ook, maar vooral als je nog jong bent. “Eigenlijk hadden je ouders al moeten beginnen met investeren toen je een baby was,” zegt ze. Als ze een paar tientjes per maand in aandelen hadden gestoken, hadden ze door rente op rente en dividend al tienduizenden euro’s voor je kunnen hebben.

Als ik haar moet geloven kun je door per maand die tien afhaalmaaltijden niet meer te bestellen om ze in aandelen te steken rond je vijftigste al een paar ton bij elkaar hebben belegd. Omdat dit te mooi leek om waar te zijn, belde ik toch maar even met Patrick Beijersbergen, auteur van het boek Beleggen kun je zelf. En hij blijkt het – goed, misschien niet helemaal verrassend met zo’n titel – dus helemaal met mijn huisgenoot eens: waarom zou je wachten je tot je meer verdient, om op je vijftigste ineens te beginnen met stressen over je pensioen? “Het voordeel van jong zijn, is dat je nog veel langer de tijd hebt om je aandelen te zien stijgen – en dan hoeft je investering ook niet zo massaal te zijn,” zegt hij.

Dat je met het rente-op-rente effect – dus dat de bank je eerste een beetje extra geld geeft, en daarna ook over dat extra geld weer rente – en een beetje geduld flink wat winst kunt maken met je minibeleggingen, wordt bevestigd door André Brouwers, de oprichter van het Beleggingsinstituut. “Als je van 2000 tot 2015 ieder jaar 1000 euro in Apple had geïnvesteerd, had je nu 234 duizend dollar op je rekening gehad. Natuurlijk is het moeilijk in te schatten welk bedrijf de nieuwe Apple wordt, maar het laat wel zien wat de kracht van investeren is.”

Maar goed, dacht ik, uiteindelijk zijn aandelen ook gewoon risicovol en bestaat de kans dat je je geld verliest, omdat je niet precies begrijpt hoe het werkt en waar je in moet investeren – voor iedere Apple bestaat er ook een Blackberry. In mijn zoektocht kwam ik echter ook uit bij indexfondsen. Dat zijn pakketjes met allemaal verschillende aandelen. Je winst is dan het gemiddelde van al die bedrijven, waardoor je niet afhankelijk bent van de prestatie van één of een aantal bedrijven.

Ook daarmee kan het hard gaan, rekende ik uit. Als ik twintig jaar lang iedere maand een paar tientjes opzij zet op mijn beleggingsrekening, en ik krijgt een gemiddelde rente van bijvoorbeeld 8 procent, heb ik na twintig jaar bijna vijftigduizend euro in totaal. Vijf-tig-duizend — dan zou mijn inzet meer dan verdubbeld zijn. En dan hield ik nog niet eens rekening met het feit dat ik later hopelijk wat meer ga verdienen – en waarschijnlijk dus meer dan 1000 euro per jaar kan investeren.

De toekomst zal gevuld zijn met deze papieren jongens.

Het is sowieso slim om goed te kijken hoe je zo goedkoop mogelijk kunt beleggen. Want om te investeren moet je aan de bank en het indexfonds een bepaald percentage afstaan. 2% betalen klinkt misschien niet als heel veel, maar als je rendement 8% is, wordt er dus een kwart van je winst weggekaapt. Kies goedkope aandelen en indexfondsen om je geld op in te zetten. Op de site van de beleggersvereniging VEB kun je de fondsen vergelijken. Zet je tientjes daarnaast wel iedere maand apart, maar investeer ze maar een keer per jaar, zodat je minder geld kwijt bent aan transactiekosten.

Ook wel lekker is, dat je je niet druk hoeft te maken over een beurscrash. Je bent jong, hebt nog tientallen jaren voor je, en op lange termijn groeit de economie altijd – tenzij we allemaal sterven in een klimaatapocalypse. Maar dan maakt geld ook niet zoveel meer uit. Een licht laconieke houding kan sowieso helpen: als er een keer een slecht jaar tussen zit en je 30% verlies maakt, maakt het op de lange termijn alsnog weinig uit. Genoeg tijd om je kapitaal weer aan te laten groeien.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: