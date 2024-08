Kun je jezelf verzekeren tegen ‘in de schulden raken’?

Geld, leuk als je het hebt, niet leuk als je het niet hebt. Maar wat is het eigenlijk? En wat kun je ermee, behalve spullen kopen? In deze serie bespreken we elementaire geldvragen van onze lezers, zodat jij ook te weten komt wat mensen die wel actief meededen tijdens de economielessen allang wisten.

—

Videos by VICE

Geachte VICE Money,

Mijn financiële zaakjes heb ik nu wel goed op orde, maar als tiener groeide ik op in een gezin met schulden. Dan doken we achter de bank als er een deurwaarder het grindpad op liep. Misschien dat ik hierdoor soms nog steeds bang ben dat het in mijn eigen leven ook financieel misgaat, bijvoorbeeld doordat ik mijn baan verlies of een financiële blunder bega. Kan ik dit voorkomen door mij te verzekeren tegen schulden?

Groetjes,

Luciano

—

Videos by VICE

Beste Luciano,

Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Eerst het slechte nieuws. Je kunt je niet echt verzekeren tegen schulden of een faillissement, niet direct in ieder geval. En dat is eigenlijk best logisch.

Als jij je voor een klein bedrag per maand tegen alle schulden kunt verzekeren, is het best een aantrekkelijk idee om jezelf in de schulden te werken. Sla al je geld stuk op sterrenrestaurants en paradijselijke cocktails. De huur, elektriciteitsrekening en zorgverzekering betaal je niet, want als er schulden ontstaan komen die toch voor rekening van de verzekeraar. Waarom zou jij dan nog je best doen om fatsoenlijk op je centen letten? En voor een verzekeraar wordt het met allemaal feestvierende geldverbrassers lastig geld verdienen.

Misschien denk je: ja, maar zo’n verzekeraar kan toch voorwaarden stellen? Dat ze bijvoorbeeld alleen uitbetalen als de schulden ontstaan door dingen waar je niets aan kunt doen. Klopt. Er zijn dan gelukkig ook een hoop verzekeringen die je kunnen beschermen tegen de financiële gevolgen van een grote uitgave die je echt niet hebt zien aankomen. Dat is dus het goede nieuws.

Verzekeringen

Jouw zorgen over baanverlies zijn helemaal niet zo gek. Het bedrijf waar je werkt kan zomaar failliet gaan. Dan heb je eerst nog even recht op een werkloosheidsuitkering, maar dan krijg je maar 70 tot 75 procent van je laatste salaris. En zo kan het weer dat je, als je een van de gelukkigen bent die een huis heeft kunnen kopen, de hypotheek niet kunt betalen. Daar kun je weer een woonlastenverzekering voor afsluiten. Raak jij je baan kwijt dan dekt de verzekering een tijdje een deel van de hypotheeklasten.

Welke verzekeringen je kunt gebruiken om te voorkomen dat je in de schulden raakt hangt ook af van jouw persoonlijke situatie. Heb je een eigen bedrijfje? Dan loop je een extra groot risico op het moment dat je arbeidsongeschikt raakt. Je kunt dan een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten die uitbetaalt als je na een ski-ongeluk straks een paar maanden niet meer kunt werken. Ben je getrouwd of heb je kinderen dan kunnen zij ook last hebben van jouw schulden. Als je er bent, maar vooral ook, als het helemaal misgaat, als je er niet meer bent. In sommige gevallen, zoals bij studieschuld, wordt de schuld automatisch kwijtgescholden als de schuldenaar overlijdt. Bij andere leningen (check altijd de voorwaarden!) kan de schuld overgedragen worden naar nabestaanden. Wil je voorkomen dat je geliefden hierdoor in de problemen komen, dan kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

En zo zijn er nog meer verzekeringen die de kans op het ontstaan van schulden of de kans op het niet kunnen afbetalen van schulden verkleinen. Verzekeren tegen ‘in de schulden raken’ of een persoonlijk faillissement kan helaas niet. Al feestend de rekeningen laten opstapelen en dan overlaten aan de verzekering is er niet bij. Een braaf leven zonder enig risico ook niet, maar je kunt met een verzekering wel een beetje rust kopen.

Illustratie door Roel de Witte

—

Videos by VICE

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: