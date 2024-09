Kun je rijk worden met het doorverkopen van populaire sneakers?

Op een regenachtige avond in februari reis ik naar Wageningen, waar ik een afspraak heb met een jongen die op Marktplaats sneakers verkoopt. Eigenlijk kom ik voor een paartje Nike Air Max Plus (TN’s in de volksmond, réquins voor de Fransen), maar bij de jongen thuis vind ik een walhalla voor sneakerheads. Overal op de grond en tegen de muur staan open dozen met sneakers, vooral Nikes. Daar zit ook een zo goed als nieuw paartje Air Max 95 bij, ontworpen door Piet Parra en uitgebracht in 2009. Voor 55 euro mag ik ze meenemen. Deal.

Een tijdje later show ik mijn Parra’s schuchter op Instagram, en meteen krijg ik de vraag van een gast uit Engeland of ik ze misschien wil verkopen. Ik wist dat ze meer waard waren dan de 55 euro die ik ervoor had neergeteld, dus ik antwoord dat ik denk aan 150 euro. Hij schrijft terug dat ze veel meer waard zijn en raadt me aan om in de facebookgroep van Crepe City een schatting van de prijs te vragen.

Videos by VICE

Via Facebook laat ik mijn Parra’s taxeren, en al snel vallen er bedragen tot ruim 350 euro. Oftewel: 536 procent winst. Als me dit vaker gaat overkomen, word ik misschien toch nog rijk in dit leven.

Ik kom de Parra’s ook tegen op Stockx, een Amerikaanse beursindex die bieders en verkopers bij elkaar brengt. Op Stockx hebben op dat moment twee potentiële kopers maar liefst 450 dollar voor dit paartje over. Bovendien hebben ze een handig overzicht waarin je ziet wat sneakerfanaten in het verleden voor deze schoenen hebben opgehoest, variërend van 112 tot 405 dollar. Als ik die prijzen zie, begint het langzaam te kriebelen. Kan ik rijk worden van sneakers verhandelen? Om dat te weten, moet ik eerst weten of dit spelletje vooral geluk is, of echt tactiek.

Adidas moest bestellingen cancellen omdat mensen Yeezy’s met bots bestelden

Sommige sneakers stijgen in waarde omdat ze collector’s items worden, en daar kun je als beginnende handelaar van profiteren. Maar dan moet je wel goed weten wat sneakers nu – en vooral in de toekomst – waard zijn.

Een rondje Marktplaats leert dat de sneakers die in Nederland nu voor bakken met geld verkocht worden vooral Adidas Yeezy BOOST’s zijn, een samenwerking tussen Kanye West en Adidas. De laatste release is de Yeezy BOOST 350 V2 Zebra. Zebra, want er zitten zwartwitte strepen op de lip, neus en wreef. Ik vind Yeezy’s eigenlijk nooit bijzonder, maar de Zebra’s wisselen voor meer dan 1000 euro van eigenaar, terwijl ze ‘slechts’ 200 euro kostten. Dat maakt het wel interessant.

Alle Yeezy’s zijn tot nu toe uitgebracht in beperkte oplage. De 350 V2 Zebra was nog eens extra gelimiteerd en kon je alleen online kopen bij Adidas zelf. Kortom, als je ze kon kopen, had je of veel geluk, of je was slim. Een aantal kopers gebruikten namelijk bots om de schoenen automatisch te kopen op het moment dat ze online kwamen. Adidas moest daardoor een aantal bestellingen cancellen.

Deze Yeezy BOOST 350’s van Adidas wisselen op Stockx op het moment van schrijven voor ruim 2100 dollar van eigenaar. Foto: Flickr / Fiona Chen

. Ze waren zo zeldzaam dat je sowieso gebakken zat als je ze had. Maar de sneakermarkt is veel groter en exclusiviteit is niet altijd een garantie voor winst. Nike bracht onlangs bijvoorbeeld een gelimiteerde re-issue van de Nike Air Max 97 uit om het twintigjarige bestaan van dit model te vieren. De Air Max 97 Silver Bullet was in de winkel 180 euro en staat nu maar voor een paar tientjes meer op Marktplaats en Ebay. Geen grote vangst dus. De Air Max 1 Master is dat dan weer wel: die werd dit jaar speciaal uitgebracht voor 160 euro en haalt nu 350 euro.

“Zodra de Air Max 1 in een gelimiteerde oplage uitkomt, is het vrijwel altijd een succes. Andere modellen van Nike zijn in Europa vaak niet populair genoeg,” zegt Frank Klerks. Hij kocht op zijn twaalfde zijn eerste paar Air Max 1’s en begon daarna als hobby in sneakers te handelen. Inmiddels runt hij met twee vrienden Outsole.nl, waar je uitverkochte Air Max 1’s nog kunt kopen. Volgens Frank is de sneakermarkt de laatste jaren geëxplodeerd. “Niemand verwachtte dat de prijzen zo extreem zouden stijgen. Neem de Air Max 1’s van voor 2008, die gaan de laatste jaren pas echt hard. Ook ik heb destijds verschillende ‘Amsterdammertjes’ (Air Max 1 ‘Amsterdam’ uit 2005, red.) laten liggen, terwijl dat nu ondenkbaar zou zijn.”

“Mensen wilden letterlijk hun auto ruilen voor een paartje Nike Foamposite Galaxy’s”

Zo’n Amsterdammertje staat nu op Outsole.nl voor 1600 euro. Ik vraag Frank of hij van kan leven van het doorverkopen van schoenen. “Als ik er fulltime mee bezig zou zijn, misschien. Wij zijn redelijk uniek omdat we ons niet richten op de laatste hypes, iets wat andere handelaren die ervan kunnen leven wel vooral doen.”

Ik begin te twijfelen of ik wel meegesleept wil worden in dit wereldje. Sneakercultuur dreigt te verworden tot een harde markt, in plaats van de hobby die het voor veel liefhebbers altijd was. Als je vooral bezig bent met de vraag hoeveel je schoenen straks waard zijn, is de lol er snel vanaf. Ik merk dit al aan mijn veel ‘goedkopere’ Parra’s: die draag ik nauwelijks omdat ik mijn toekomstige goudmijn niet kapot wil lopen.

Verzamelaar van het eerste uur Maarten Warning heeft voor nieuwkomers als ik slecht nieuws. “Het grote geld wordt verdiend door professionals. Zij hebben een netwerk van vaste klanten met veel geld en weinig tijd. Na een release zakken de prijzen snel, dus je verkoopt vlak voor dat moment of een paar maanden later. De meeste professionele re-sellers pakken maar weinig winst per paar – zeg 50 euro – maar kopen ze met tientallen in bij winkels. Vaak maken ze dan gebruik van bots.”

Een klantenkring opbouwen, trends volgen, slim inspelen op releases en massaal inkopen – sneakers verkopen is hard ondernemen, en daar word ik als liefhebber niet per se vrolijk van. Frank distantieert zich daarvan door bijvoorbeeld geen Yeezy’s aan te bieden. De doorverkopers verzieken volgens hem de markt, maar ondertussen profiteert hij wel van de toegenomen vraag. Net als ik, anticiperend op een megadeal voor mijn Parra’s.

Het is zonde dat het grote geld de sneakerwereld is binnengedrongen, maar de hele keten draagt daaraan bij. Het begint bij grote merken als Nike en Adidas die bewust een hype creëren, wat vervolgens overslaat naar winkels, (tussen)handelaren en consumenten. De extreem toegenomen vraag doet de rest.

Ik verlang stilletjes naar de tijd dat de sneakerwereld nog klein was, ook al weet ik dat dat naïef is. Uiteindelijk hoor ik meer bij de oude garde, voor wie een mooi ontworpen Air Max 1 meer betekent dan welke Yeezy dan ook. Maar dan moet ik dus ook consequent zijn. Ik kan mijn unieke Air Max 95 x Piet Parra op Ebay zetten en op kille wijze speculeren op een dramatische koersval van de euro ten opzichte van de pond. Maar ik denk dat ik de markt laat voor wat het is en ga voor de meest gestoorde optie: ik ga ze gewoon zelf dragen.