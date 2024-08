Kun je verslaafd zijn aan slapen?

“Slapen is een biologische basisbehoefte – net als ademen en eten, moeten we slapen om te overleven. Als je zegt dat iemand verslaafd is aan slapen, is dat hetzelfde als wanneer je zegt dat iemand verslaafd is aan ademen.”

Dit zei Dr. Neil Kline, een vertegenwoordiger van de American Sleep Association, toen ik hem vroeg of ik misschien verslaafd was aan slapen.

Ik ben nog niet helemaal overtuigd.

Ik slaap veel. In het weekend slaap ik tot twaalf uur ’s middags en doe dan nog twee à drie dutjes en ergens tussen elf en twaalf ga ik weer naar bed. Doordeweeks ga ik meestal rond negen uur ’s avonds naar bed, terwijl ik meestal pas om half acht thuis ben. Ik sta dan om acht uur ’s ochtends op, een half uur voordat ik naar werk moet. Ik ben consequent een kwartier tot twintig minuten te laat op mijn werk.

Kline zegt dat ik niet verslaafd kan zijn aan slapen, omdat het een biologische behoefte is. Maar mensen kunnen ook verslaafd zijn aan seks en eten, ook twee biologische behoeften. Waarom kan slaap dan niet?

De American Society of Addiction Medicine definieert een verslaving als “een primaire, chronische aandoening die betrekking heeft op het beloningssysteem, de motivatie, het geheugen en gerelateerde neurosystemen … Dit komt in het individu tot uiting als het pathologisch najagen van beloning of verlichting door het gebruik van middelen of door ander gedrag.” In het kort komt het erop neer dat je iets blijft doen, ondanks dat het slecht voor je is.

Je zou kunnen zeggen dat er een chemische reactie moet zijn voordat er sprake kan zijn van een verslaving. Dit is waarom je verslaafd kan zijn aan eten en seks. Tijdens het slapen is er ook een chemische reactie: in je lichaam zitten de chemicaliën acetylcholine (wat je wakker houdt) en adenosine (waardoor je slaperig wordt) die de hele dag reageren. Wanneer je net een dutje hebt gedaan, zit je lichaam vol met acetylcholine.

“Het is niet normaal om de hele dag in bed te willen liggen”

Wanneer je googlet op “slaapverslaving” krijg je voornamelijk gratuite lijstjes – “De X aantal dingen die alleen mensen die van slapen houden zullen begrijpen” – WebMd die je uitlegt of het antwoord op je vraag wel of niet kanker is en een hele hoop over een verslaving aan slaappillen, die veel voorkomt en erg serieus is.

Ik vroeg meer informatie aan BR Meier, een psycholoog uit Los Angeles, meer over mijn slaapgedrag. “Alleen omdat mensen veel slapen, betekent nog niet dat ze depressief zijn. Maar het is niet normaal om de hele dag moe te zijn. Het is ook niet normaal om de hele dag in bed te willen liggen. Dan is er meestal iets aan de hand,” zegt hij.

Toen ik hem vroeg of hij denkt dat het mogelijk is om verslaafd te zijn aan slaap, zonder last te hebben van een depressie, zegt hij dat het niet kan. Hoeveel ik het ook probeer, Meier blijft erbij dat je niet verslaafd kan zijn aan slaap, om de reden dat het gewoon niet kan.

“De eerste vraag die ik zou is stellen is: op wat voor manier heb je er last van?” is wat Dr, Emmanuel During zegt wanneer ik ook met hem praat over mijn mogelijke slaapverslaving. Hij is een arts van de Stanford Sleep Disorders Clinic. “Medisch gezien is veel slapen niet een stoornis.”

Dus, technisch gezien kun je niet verslaafd zijn aan slapen, omdat het gewoon niet echt een ding is. Mijn hoop om nog ooit in “My Strange Addiction” te zitten kan ik ook opgeven.

Je kan niet verslaafd zijn aan slaap, om de reden dat het gewoon niet kan

Mijn slaapgedrag heeft niet zo’n invloed op mijn dagelijks leven, zoals hypersomnie of slaapapneu dat wel zou hebben. Het is dus niet logisch om het een slaapstoornis te noemen. Het heeft ook geen invloed op mijn relaties, wat bij een heroïne- of alcoholverslaving wel zo zou zijn. Ik kan het dus ook niet echt een verslaving noemen. Ik wil gewoon altijd wakker en alert zijn, zodat ik met optimale energie kan werken. Als ik wakker word, voel ik me altijd fris en klaar om me ergens op te concentreren. Dat is het hele punt van een dutje, toch?

In de computertechniek bestaat het begrip “race to sleep.” Volgens dit principe voert je telefoon of je computer de taken zo snel mogelijk uit, zodat het apparaat terug kan naar de slaapstand, waarin zo min mogelijk energie gebruikt wordt. Theoretisch gezien gaat de batterij langer mee, naarmate het apparaat langer in de slaapmodus zit en wordt er energie gespaard voor wanneer het echt nodig is. We weten allemaal hoe het voelt als je telefoon leeg is terwijl je in de kroeg staat, of wanneer je net iets belangrijks aan het doen bent.

Natuurlijk zou ik koffie kunnen drinken. Of meer kunnen sporten. Maar dit zou dan zijn alsof ik mijn batterij helemaal laat leeglopen, voordat ik weer ga opladen. Maar waarom zou ik? Mijn lichaam is, net als mijn telefoon, in staat om in een sluimerstand te gaan en het metabolisme te vertragen wanneer er niets gedaan hoeft te worden. Als je toch niets hoeft te doen, kun je toch net zo goed gaan slapen?

Helaas is te veel slapen ongezond. Er zijn verschillende studies die hebben aangetoond dat te veel slapen slecht is. Het is niet zo dat je een overdosis slaap kan nemen, maar het is wel goed mogelijk om jezelf een vroege dood in te slapen. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Op dit punt denk ik dat ik de gok maar ga nemen. Al deze onderzoeken zijn te elementair om echt te bewijzen dat veel slaap slecht voor je is. En ze hebben het voornamelijk over te lang doorslapen, net als je een batterij te lang kan opladen. Maar dat doe ik helemaal niet. Ik ben gewoon de hele tijd dutjes aan het doen en dat lijkt voor nu nog oké. Er is misschien een kans dat ik me de dood in slaap, maar voor mij klinkt dat niet heel erg vreselijk.