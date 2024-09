Kunnen 100 mensen een jacht laten zinken in GTA V?

Voor iedereen die het vroeger leuk vond om iedereen in The Sims te vermoorden (door bijvoorbeeld de trapjes in het zwembad weg te halen zodat ze verdronken, of de slaapkamerdeur verwijderen voor een hongerdood) is er goed nieuws: jouw ‘hobby’ is eindelijk terug, soort van.

Youtuber RZ Editz (RZED), houdt ervan om dergelijke ethische grenzen te verleggen met gesimuleerde burgers uit Grand Theft Auto V. Zo heeft hij al geprobeerd om met 100 mensen een landend vliegtuig te stoppen en probeert hij nu een even grote groep te verdrinken op een jacht.

Dus. Krijgen jullie hier ook Titanic flashbacks van? Met 50 mensen lukt het RZED niet om de jacht te laten zinken, maar met meer dan het dubbele aantal wel.

Met meer dan 100 passagiers aan boord gaat alles van een leien dakje voor de jacht – in het begin tenminste. Maar dan verliest het schip haar snelheid, kantelt het achteruit en glitcht het onder het gewicht van teveel mensen. Als de jacht nog verder terugzakt vallen sommige mensen al van het dek. Uiteindelijk is het hele schip ondergedompeld. Op dat moment valt bijna iedereen van de jacht af, verdrinkt en overlijdt. Een ‘voordeel’ hiervan is dat de jacht niet meer teveel gewicht hoeft te dragen.

Nadat het schip een tijdje onderwater rondzweeft en zich ontdoet van alle passagiers en dus een stuk lichter wordt, draait de boot zich weer om en drijft het terug naar het wateroppervlak. Een man ligt bewusteloos op het gladde dek, terwijl een ander maniakaal rondrent.

Natuurlijk is het verontrustend, zo niet duivels, maar hey, dat is pas entertainment, toch? Oké, misschien is een of twee Sims vermoorden beter dan een massamoord in GTA V.