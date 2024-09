Kunnen we obesitas behandelen met de poep van dunne mensen?

Dikke mensen willen veel doen om van hun extra gewicht af te komen, sommige mensen laten zelfs operationeel vet verwijderen. Maar zou het makkelijker kunnen? Wat als je gewoon een pil met poep van dunnere mensen kon nemen?

In de laatste jaren zijn we erachter gekomen dat darmbacteriën van dikke mensen en ‘gezonde’ dunne mensen drastisch verschillen. Tegelijkertijd is de vraag naar poeptransplantatie enorm gegroeid omdat wetenschappers ontdekten dat het een goede behandeling is voor buikinfectie en ondervoeding. Daarom vroegen wij ons af of deze behandeling dikke mensen kan helpen.

“Als jij dunner bent dan ik en we eten evenveel van iets, dan neem ik meer voedingsstoffen op dan jij” zei Dr. Herbert Gaisano, een professor bij de Universiteit van Toronto. “Dat komt deels omdat mijn darmbacteriën zorgen voor een stofwisseling waarbij ik meer voedingsstoffen uit het eten haal.”

Met een bijdrage van 1,5 miljoen dollar van de Canadese overheid gaat Gaisano met zijn team aan het werk. Ze gaan kijken een dun persoon iemand met overgewicht kan helpen met afvallen door fecale transplantatie. Door eerdere onderzoeken lijkt het mogelijk. Onderzoekers brachten een bacterievrije muis ontlasting van dikkere muizen en mensen in. Als resultaat werden die muis ook dikker. Verder is er ook bewijs dat dikke mensen die een maagverkleining ondergaan niet alleen gewicht verliezen door de fysieke veranderingen, maar ook door verandering in hun darmbacteriën.

Gaisano en andere onderzoekers gaan de theorie op twee manieren testen. Eerst gaan ze kijken of bacterievrije muizen dikker worden als ze de ontlasting krijgen van mensen voor hun maagverkleining. Daarna gaan ze kijken wat er met de muizen gebeurt als ze ontlasting krijgen van dezelfde mensen, zes maanden na hun maagverkleining.

De onderzoekers zijn ook van plan om een kleine proef te doen met mensen. Daarbij nemen ze de ontlasting van mensen met een gezond gewicht, en brengen dit in bij de dikke darm van obese mensen. Vervolgens vergelijken ze de resultaten van deze groep met een andere controle-groep om de effecten te meten.

“We kiezen alleen hele gezonde mensen uit, bijvoorbeeld hardlopers. Verder kiezen we zo’n tien patiënten” zei Gaisano. “De behandeling zal lijken op een colonoscopie – de fecale transplantatie gaat naar de blindedarm. We transplanteren ongeveer vijf spuiten echte poep van dunne vrijwilligers. Daarna gaan we de mensen met overgewicht volgen en om te kijken of ze afvallen.”

Gaisano zei dat ze nu eigenlijk alleen een hypothese testen. Ze weten niet zeker of het gaat werken, maar als het wél werkt zijn er een talloze andere factoren te overwegen voordat dit een normale behandeling voor overgewicht wordt.

“Sommige gezonde mensen [met een laag gewicht, red.] zijn misschien helemaal niet gezond. Wat als ze aanleg hebben voor kanker?” zei Gaisano “Er is bewezen dat het iets te maken heeft met bacteriën. We kunnen dan wel proberen om iemand te laten afvallen door deze nieuwe behandeling, maar wat als je ze over twintig jaar ook kanker krijgen? We moeten echt goed oppassen.”

Tijdens deze kleine proef gaat Gaisano met zijn team een analyse van ziektes in de familie doen en monsters van de ontlasting testen voor overdraagbare ziektes zoals HIV. Maar als deze behandeling ooit grootschalig uitgevoerd gaat worden, zouden donoren ook gescreend moeten worden op genetische afwijkingen.

Alsnog blijft Gaisano optimistisch over het onderzoek. Hij denkt dat het onderzoek met goede screening ooit een veilige, minder ingrijpende en minder dure optie kan zijn voor mensen met obesitas. Ze moeten alleen wel over dat ohgatverwatverschrikkelijkgoor-gevoel komen.

“Wil jij dat er in je gesneden wordt of wil je een paar pillen met poep eten? Het is een beetje smerig, dat klopt, maar je ruikt er niks van,” zei Gaisano lachend. “We kunnen ook zeggen dat het superprobiotica of dunmaakprobiotica zijn. In ieder geval iets met ‘biotica’. Dan klinkt het beter en denken mensen er niet aan dat ze poep eten. Maar goed, dat laat ik graag over aan de marketingafdeling.”