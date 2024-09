Rein Blank rekt en trekt lijnen tot zijn computer op tilt slaat

Al op de middelbare school was kunstenaar en designer Rein Blank onder de indruk van computerkunstenaar Micha Klein, en dat is goed te zien in zijn kleurrijke 3D-portretten. Met behulp van Cinema 4D en Zbrush creëert hij surrealistische, vervormde portretten die toch nog iets herkenbaars in zich hebben. “Eigenlijk zijn het een soort doorgeëvolueerde avatars,” vertelt hij aan The Creators Project. “Bij deze alter ego’s kunnen mensen zelf een identiteit plaatsen.”

Blank vindt het belangrijk om de invulling van zijn kunst vooral aan de kijker over te laten en hij heeft daarom ook nooit een duidelijk concept in zijn hoofd voordat hij begint. ”Ook toen ik nog schilderde begon ik gewoon met een lijn te trekken. Anderhalve maand later had ik een megagroot doek van twee bij twee meter,” vertelt hij. Blank stapte over op digitale kunst omdat hij het gevoel had dat hij daarmee meer kon experimenteren. Een beetje knoeien met software kan veel gave kunstwerken opleveren, zo blijkt. Voor zijn vervormde beeldhouwwerken rekt en trekt hij de lijnen net zolang tot de software vastloopt. “Ik simuleer als het ware de krachten van de natuur en laat die op elkaar werken. Uiteindelijk komen er dan verfijnde en onvoorspelbare vormen uit.”

Zie de website of Instagram van Rein Blank voor meer van zijn werk.