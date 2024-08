De geheime kunstgalerie waar miljonairs dinosaurussen en meteorieten kopen

Stel, je kunt honderdduizenden euro’s verkwisten aan een bizarre en exclusieve inrichting van je huis, waar ga je dan heen? Misschien wel naar het dorpje Arezzo in het Italiaanse Toscane. Daar vind je het Theatrum Mundi, Latijns voor wereldtheater. Het is een geheime galerie waar je alleen op uitnodiging naar binnen mag, en waar miljonairs uit heel Europa op afkomen vanwege de discrete diensten en het extravagante aanbod.

De 49-jarige Luca Cableri, die zichzelf omschrijft als ‘verzamelaar van het onmogelijke’, opende het Theatrum Mundi in 2015. We mogen van hem een kijkje nemen achter de immer dichtgetrokken gordijnen van de galerie, waar de lichten gedimd zijn en er geen klok te bekennen is. Cableri zelf is een sfeermaker, een echte dandy. Hij verwelkomt ons in deze ‘permanente schemerzone’ met pythonleren sportschoenen aan en een perfect nauwaansluitend pak.

Eerst laat hij ons de pronkstukken van zijn collectie zien: de originele klauwen van Wolverine, die hij met verontrustend gemak aantrekt; dinosaurusfossielen; T-Rex-tanden; een originele lightsaber uit Star Wars; een van Harry Potters toverstokken en een echt Sovjet-ruimtepak. Genoeg om lang over te praten.

Luca Cableri poseert met Wolverine’s klauwen. Een helm uit de film Jurrasic Park en een ruimtefoto van NASA staan uitgestald in een kast achter hem.

VICE: Hoi Luca, leg uit: wat is Theatrum Mundi?

Luca Cableri: Het idee voor Theatrum Mundi is gebaseerd op de wonderkabinetten uit de zestiende en zeventiende eeuw. Dat waren verzamelingen van wonderlijke objecten opgezet door edelen en geleerden, die daarmee hun publiek wilden overweldigen.

Met dit project wil ik datzelfde bereiken: bezoekers verwonderen en prikkelen. De tentoongestelde voorwerpen komen uit verre oorden. Ik zoek ze, vind ze en stel ze tentoon binnen een nieuwe context.

Ik zorg ervoor dat voorwerpen uit een nichemarkt beschikbaar worden voor een brede, luxe markt. Je kunt bijvoorbeeld een stuk meteoriet tegenkomen op een markt in Namibië. Hier in Italië plaats ik het in een kamer met muurschilderingen, naast andere wonderbaarlijke voorwerpen. Het is net zo bizar als een foto van een zebra op de top van de Mount Everest. Als je verschillende werelden samenbrengt, schep je geen chaos, maar verwondering.

Binnen Theatrum Mundi staan de originele rekwisieten uit de film ‘Alien’.

Hoe is het allemaal begonnen?

Ik kom uit een klein stadje in de buurt van Gorizia, Noordoost-Italië. Ik studeerde rechten en voor de lol kocht en verkocht ik mijn eerste spullen op straatmarkten. Toen ik afgestudeerd was, werd ik aangenomen bij Christie’s (veiling, red.) in Londen. Hierdoor leerde ik de dynamiek van de kunstwereld beter te begrijpen.

En van daaruit ben je eigenlijk in de verkoop van dinosaurussen beland. Hoe heb je zoveel fossielen gevonden?

Je denkt waarschijnlijk dat dinosaurussen in musea thuishoren, maar fossielen vind je overal. Sommige zijn heel zeldzaam, maar veel ook niet. In gebieden als Wyoming of:text=Mammal%2Deating%20velociraptors%2C%20lizard%2D,fossil%20reservoir%20in%20the%20world.” target=”_blank” rel=”noopener”> Mongolië. De fossielen uit de grond halen kan moeilijk zijn, want de resten van een dinosaurus kunnen vijfhonderd tot zeshonderd meter uit elkaar liggen.

Foto-onderschrift: Links: een meteoriet uit Mars. Rechts: een T-Rex- tand die 80.000 euro kan kosten.

Links: een meteoriet uit Mars. Rechts: een T-Rex- tand die 80.000 euro kan kosten.

Maar mag je zomaar een dinosaurusfossiel opgraven?

Dat hangt er vanaf. In sommige staten in de V.S. is het toegestaan. In Italië niet.

Oké. Maar is de import niet aan regels gebonden?

Er zijn zeer strenge internationale wetten, die door Interpol, de Internationale Politie, worden gehandhaafd. Dat geldt vooral voor archeologische voorwerpen, maar daar heb ik tegenwoordig niet veel meer mee te maken, ik had ooit een paar sarcofagen. In principe moet je een vergunning aanvragen voor voorwerpen die ouder zijn dan vijftig jaar, voor zowel de import als de export. Wij kopen alles in het buitenland. We hoeven alleen maar een aanvraag te doen voor een ‘certificaat van vrij verkeer’ bij de Italiaanse douane.

Hoe zit het met ruimtepakken en meteorieten? Waar vind je die dingen?

In alle uithoeken van de wereld. Voor een Sovjet-ruimtepak bijvoorbeeld, ga je op zoek in Korolyov, het centrum van de Russische ruimtevaart, of in Moskou. Meteorieten vind je in Namibië of Marokko via mensen die ze verzamelen. Het moeilijkste onderdeel van de zoektocht is erachter komen waar de bron is. Neem bijvoorbeeld meteorieten. De eerste keer dat ik er eentje wilde kopen, ging ik naar een beurs. Uiteindelijk, en met een beetje geduld, raakte ik aan de praat met mensen die met hun Jeep de woestijn intrekken om meteorieten te zoeken.



Er is dus iemand die meteorieten zoekt voor zijn geld en die belt jou dan…

Het heeft me jaren gekost om die banden te smeden, maar ja.

Sokol ruimtepak gebruikt aan boord van de Sojoez ruimteschepen. Onder: een meteoriet.

Even over de kopers, hoe ziet een typische klant eruit?

Zonder namen te noemen, kan ik zeggen dat mijn vaste klanten eclectische verzamelaars zijn. Mensen met een mooi huis die daar graag ongewone object willen uitstallen, zoals bijvoorbeeld een triceratopshoofd, want dat staat altijd goed. Anderen kopen een Batman-pak voor op kantoor. Meestal zijn het zeer succesvolle zakenlieden, maar ook grote namen uit de mode- en de filmwereld.

Wat is het prijskaartje van de dingen die je net noemt?

De prijs kan oplopen van duizenden euro’s tot enkele miljoenen. Aan een brokstuk van een meteoriet uit Mars, ben je ongeveer 1000 euro per gram kwijt. Ter vergelijking, goud kost ongeveer 50 euro per gram. Over het algemeen stijgen deze voorwerpen elk jaar in waarde, want de markt groeit.

Weet je ook waar de voorwerpen terechtkomen?

In sommige gevallen wel ja, ze sturen ons foto’s.

Maar waar zet je zo’n meteoriet uit Mars dan neer in je huis?

Er zijn allerlei mooie oplossingen [lacht]. Een klant hing bijvoorbeeld drie meteorieten op aan een prachtig verlichte muur. Heel elegant. Een andere koper uit Frankrijk zette zijn enorme dinosaurus in een kasteel, en een Indonesische klant plaatste die in zijn woonkamer. Het zijn geweldige gespreksonderwerpen om het ijs te breken als je gasten ontvangt.

Cableri staat wijdbeens naast de motor uit de film ‘Easy Rider’ en onder een van de vele opgezette krokodillen die aan het plafond van de galerie hangen. Deze dateert uit 1800.

Hoe kies je de voorwerpen die je tentoonstelt in de galerie? Doe je dat op verzoek van klanten?

Tenzij een klant een specifiek verzoek heeft, selecteer ik voorwerpen waar ik zelf gepassioneerd over ben. Ze moeten uniek zijn, buitengewoon. Ik reis rond, bezoek tentoonstellingen en lees boeken. Als iets mijn interesse wekt, dan ga ik er specifiek naar op zoek. Elk voorwerp vertelt zijn eigen verhaal en dat is iets wat ik met kopers bespreek. Meestal weten ze er al veel over – ook al heb ik de laatste tijd veel nouveau-riche-klanten die alleen voor de esthetiek kopen.

Hoe weet je dat de voorwerpen écht zijn?

Nou, elke categorie is weer anders. Bijvoorbeeld meteorieten. Er zijn drie hoofdtypes: maan-, marsmeteorieten en overige meteorieten met een esthetisch interessante vorm. Als mensen een meteoriet vinden en wij krijgen het, dan snijden we 20 gram af en dat sturen we naar Washington. Daar is een laboratorium dat het brokstuk analyseert en vervolgens bepaalt of de meteoriet van Mars, de maan of ergens anders vandaan komt. Als het allemaal goed verloopt, wordt de steen gecertificeerd en opgenomen in het internationale meteorietenbulletin, een lijst van alle bekende meteorieten.

Voor het verifiëren van ruimtepakken bijvoorbeeld, gebruiken we weer andere specialisten. Helaas zijn er veel vervalsingen. Voor filmmemorabilia vraag ik altijd naar het Certificaat van Echtheid (CvE). Maar uiteindelijk kom ik altijd weer terecht bij twee of drie betrouwbare contacten.

Originele kostuums uit verschillende Hollywood-kaskrakers.

Welke voorwerpen verzamel je het liefst?

Toen ik klein was, droomde ik ervan astronaut te worden. Dus ik ben gek op ruimtepakken. Op dit moment ben ik vooral geïnteresseerd in Amerikaanse cinema. Toen ik deze voorwerpen voor het eerst internationaal tentoonstelde, vonden mensen het niets. Ze dachten niet dat dit kunst was. Wat mij betreft is dat een groot misverstand. Veel objecten, zoals het schild van Captain America of de alien in Alien, zijn ontworpen door echte meesters.

Wat verkoopt het best?

Natuurgeschiedenis verkoopt zichzelf, het geïnteresseerde publiek komt naar goed georganiseerde internationale veilingen. Een T-Rex-skelet verkoopt bij Sotheby’s voor 30 miljoen euro. Als het gaat om de verkoop van dinosaurusfossielen, dan kun je gewoon een nul toevoegen aan het prijskaartje en het dan doorverkopen.

Scroll naar beneden om meer foto’s te zien van de Theatrum Mundi-galerie:

Een fossiel van een grote ammoniet, een van de eerste levende wezens op aarde, dat is gevonden in Marokko.

Originele filmrekwisieten van ‘Robocop’ en ‘Teenage Mutant Ninja Turtles’.

Cableri die de deur opent naar zijn eigen wonderkabinet.

Het kantoor van Luca Bableri zit achter een geheime deur, verscholen achter een bibliotheek naast de grote zaal van de galerie.

Luca Cableri in zijn kantoor.

Een van de tentoongestelde voorwerpen bij Theatrum Mundi, is een skelet van een Allosaurus Jimmadseni dinosaurus dat voor 55 procent compleet is.

Enkele tentoongestelde voorwerpen in de grote zaal van Theatrum Mundi.

Een originele reproductie van het personage Mystique uit de film de X-Men.

Dit artikel verscheen eerder op VICE Italië.

