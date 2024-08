Kunstgebitten en trompetten: de gevonden voorwerpen van de New Yorkse metro

De ‘Huidige Gevonden Voorwerpen’-website van de New York City Transit (NYCT) wordt ieder uur ververst. Op de avond van 11 juli 2018 dit jaar stonden er niet minder dan 277.233 verloren spullen op. Een hoop, maar als je bedenkt dat elke dag 5,7 miljoen mensen zich haastig in kleine stalen wagons proppen, is het ook weer niet zo raar. De meeste van die spullen zijn dingen die je waarschijnlijk zelf ook weleens bent kwijtgeraakt: metrokaarten (55.151), telefoons (50.891), portemonnees (49.498), pinpassen (46.299), rijbewijzen (21.561) en huissleutels (13.296).



Maar er zitten ook dingen tussen die je minder snel zou verwachten. Volgens de dataset van het New Yorkse vervoerbedrijf lagen er er op de dag van schrijven op de Lost and Found 7.584 broeken en onderbroeken, 96 trompetten, 9 antwoordapparaten, 27 overlijdensaktes, 91 insulinepompjes, en 21 tefillen – zwarte lederen doosjes die orthodox-joodse mannen om hun hoofd binden. De hele lijst (inclusief de voorwerpen die in onder meer bussen worden gevonden) vind je hier.

VICE stuurde fotograaf Jason Bergman naar de opslagruimte van alle door de NYTC gevonden voorwerpen – een klein kamertje diep in het grotachtige Penn Station. De ruimte wordt binnenkort sterk verbeterd en gemoderniseerd, om het ophaalproces makkelijker en efficiënter te maken. Dit zijn waarschijnlijk de laatste foto’s voor het er helemaal anders uit zal zien.