Kunstinstallaties, gezinnetjes en walls of death op Couleur Café

Voor de achtentwintigste editie van Couleur Café verhuisde het driedaagse Brusselse festival van het vertrouwde Tour & Taxis naar de Heizel bij het Atomium. De line-up sprong alle kanten op, met grote internationale artiesten als Damian Marley, Toots & the Maytals en Flatbush Zombies, en lokaaltjes als Niveau 4, Caballero & JeanJass en Coely.

Waar veel festivals tegenwoordig vooral draaien om het raggen, gaat het er bij Couleur Café wat gemoedelijker aan toe. Hier draait het om kunstinstallaties, de muziek en het bizar grote aanbod aan eten. Er zijn jonge kinderen, oude mensen en zo ongeveer alles wat daar tussen in zit, maar vergis je niet, Couleur Café is geen festival dat maar een beetje aanmoddert. Zo nu en dan werden er hoge levels van turnup gemeten en gingen mensen met een gestrekt been een wall of death in. Onze fotograaf Kelly Fober was er afgelopen weekend bij en hieronder zie je haar foto’s.

