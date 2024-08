Kunstmatige intelligentie herkent huidkanker nu sneller dan een menselijke arts

Er zijn al veel dingen waar kunstmatige intelligentie beter in is dan een mens. Zo is het beter in het herkennen van leugens dan rechters, herkent het je depressie 200 dagen eerder dan psycholoog, en weet het nauwkeuriger of je homo bent, of niet. En nu kan een robot ook nog beter huidkanker herkennen. Dat is nogal een grote ontdekking, want één op de vijf Nederlanders krijgt een vorm van huidkanker in z’n leven.

Onderzoekers uit Duitsland, Amerika en Frankrijk ontwikkelden een convolutioneel neuraal netwerk (CNN) dat kanker kon onderscheiden van onschuldige bruine huidvlekjes. Het computernetwerk kreeg hiervoor 100.000 afbeeldingen van kwaadaardige melanomen en goedaardige moedervlekken te zien, waar bij werd verteld welke diagnose het plaatje had gekregen. Door deze trainingsbeelden (en de bijbehorende diagnose) één voor één te zien, verbeterde het vermogen om onderscheid te maken tussen ongezonde vlekjes en gezonde vlekjes.

Om te kijken hoe goed het systeem getraind was, werden de huidkankerdiagnoses van de AI vergeleken met het oordeel van 58 dermatologen uit 17 verschillende landen. Ze moesten een diagnose stellen op basis van beelden en beslissen of een operatie nodig was. De artsen identificeerden 86,6 procent van de kwaadaardige melanomen juist. De kunstmatige intelligentie had het 95 procent van de tijd just. Toen de artsen enkele weken later meer informatie over de patiënten op de plaatjes kregen, hadden ze het in 88,9 procent van de gevallen goed. Maar dokter Robot was nog steeds een stuk beter. En dat is goed nieuws, want bij huidkanker is een vroege diagnose van levensbelang. Zo vertelt Stichting Melanoom dat 99 procent van de mensen die er vroeg bij is de ziekte overleeft. Ook bleek dat de kunstmatige intelligentie minder vaak goedaardige moedervlekken als kwaadaardig melanoom zag. Daardoor zouden veel onnodige operaties in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Allemaal leuk en aardig, maar het herkennen van kwaardaardige moedervlekken is eigenlijk al een stap te ver. Smeer gewoon een lekkere, dikke laag zonnebrand op. Je beschermt je niet alleen tegen dat (toch wel gevaarlijke) gele bolletje, maar wordt er ook nog eens minder snel oud en lelijk door. Dat is ook wel wat waard.

