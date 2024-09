Kunstmatige intelligentie houdt deze vliegenkolonie in leven

De afgelopen 30 dagen wordt er in Duluth, Minnesota, een kolonie vliegen in leven gehouden door een stuk software.

De computer verzorgt hun benodigdheden en voert de insecten water en nutriënten in de vorm van melkpoeder en suiker. De vliegen zijn, natuurlijk, onbewust van het feit dat hun lot afhangt van een machine die bewegende pixels moet herkennen – als de machine faalt, gaan ze dood.

Het werk is een verontrustende metafoor voor een tijd waarin futuristen een wereld voor zich zien waarin onze dagelijkse behoeften worden voorzien door computers die ons tracken en analyseren.

“We moeten slim nadenken over hoe we plannen voor kunstmatige intelligentie, het komt er sowieso,” zegt David Bowen, de 41-jarige kunstenaar en professor achter de installatie die hij FlyAIheeft genoemd. “Het zou heel voordeling kunnen uitpakken voor mensen, of bijzonder tragisch.”

De kern van de installatie is een vorm van machine learningsoftware die bekend staat als “deep learning.” De software traint zichzelfom een taak uit te voeren: in dit geval, het correct identificeren van vliegen en ze voeren. Als een vlieg voor de camera beweegt die in hun kooi hangt, probeert de computer te raden waar het naar kijkt. Als het een vlieg is, schakelt een pomp in die water en voedsel geeft aan de vliegen.

Zoals de meeste AI vandaag de dag, is het geen perfect systeem. De software herkent de vliegen regelmatig als iets anders – als lichtknoppen, bijvoorbeeld, of zelfs ‘eierdrank’ – zei Bowen. Als dit gebeurt, lijden de vliegen honger en dorst. Maar zelfs met die fouten gaat het na een maand nog altijd prima met de kolonie en als iets echt finaal mis zou gaan, zou hij ingrijpen om zijn “vrienden” te redden.

“Ze sterven op een gegeven moment een natuurlijke dood,” zei hij. “Ze worden aardig bejaard daar.”

De inspiratie voor de installatie van Bowen kwam deels van filosoof Nick Bostroms boek Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, waarin de risico’s van een alwetende kunstmatige intelligentie besproken worden.

De installatie van Bowen toont echter dat we geen superintelligente wezens nodig hebben om computers te hebben die een levend wezen kunnen verzorgen. Het systeem is gebaseerd op de open source machine learning-database van Google, TensorFlow, en standaard beeldherkenningsdatabases. Het runt allemaal op een Raspberry Pi, een computer voor knutselaars die zo simpel is, dat het bijna speelgoed is.

Het grootste risico voor de mensheid als het aankomt op machines is geen omnipotente AI, maar dat we net als de vliegen van Bowen, onbewust worden van de kritieke software die ons op de achtergrond levend houdt – en dus ook machteloos.

“Een van de gevaren is dat we zo ver verwijderd raken van de technologie dat we het op een gegeven moment niet meer begrijpen,” zei Bowen. “Dat lijkt me redelijk eng.”

Beeld: David Bowen



Bowen haalde het voorbeeld aan van Air France vlucht 447, die op weg van Parijs naar Rio crashte in 2009. De automatische piloot faalde waardoor de piloten niet konden ingrijpen. Alle 228 mensen aan boord kwamen om.

Maar tegelijkertijd presenteert de installatie van Bowen ook een lichtpuntje in onze toekomst met machines. De vliegen rebelleren; ze kakken over de buitenkant van de kooi en verwarren de camera van de AI. Ze sterven daardoor misschien wel, maar ze zijn wel vrij.

Maar ja, het blijven vliegen. Ze hebben geen idee wat er aan de hand is.