Kunstmatige intelligentie maakt nu ook al uitmuntende memes

Kunstmatige intelligentie kan steeds meer; ze kunnen je sollicitatie afhandelen, huidkanker beter herkennen dan een menselijke arts en eerder zien of je depressief bent dan een psycholoog aan de hand van je tweets. Maar nu kan AI iets veel belangrijkers en grootsers, iets waar we als wereldbevolking elke dag uren naar turen: ze kunnen memes maken.

Abel Peirson en Meltem Tolunay, twee onderzoekers aan de Stanford-universiteit, hebben een paper als preprint gepubliceerd in arXiv, waarin ze laten zien hoe ze een machine-learningmodel hebben gebouwd dat nogal overtuigende memes kan maken.

Kijk maar:

Peirson en Tolunay hebben hun algoritme getraind met een dataset met daarin 400 verschillende soorten memes met een lollig tekstje. Ze trokken al die plaatjes van katten en Xzibit van memegenerator.com met een Python-script. Om het allemaal een beetje behapbaar te houden, richtten ze zich alleen op ‘advice animals’. Je weet wel van die plaatjes met daarop een karakter en een bijpassend grappig bijschrift. ‘ Socially awkward penguin’ is een van de bekendste voorbeelden.

“Hierdoor konden we het verzamelen van de datasets relatief eenvoudig houden,” schreven de onderzoekers. “In dit onderzoek definiëren we het maken van een meme als het verzinnen van een relevant, humoristisch bijschrift bij een al bestaande afbeelding. Dat kan aan de hand van een template of iets anders zijn.” Altijd interessant om de wetenschap iets kapot zien uit te leggen.

Nadat het algoritme was getraind in wat voor bijschriften bij welke afbeeldingen horen, konden Peirson en Tolunay aan het testen slaan door alsmaar nieuwe memes te genereren. Soms sloegen ze helemaal nergens op:

Andere keren ging het een stuk beter:

De wetenschappers keken hoe succesvol het neurale netwerk was door andere mensen de memes te laten bekijken en beoordelen of ze door een persoon of hun lolzbot waren gemaakt en hoe grappig ze ze vonden. De testers konden 70 procent van de gevallen de door computergegenereerde memes eruit pikken. Dat is beter dan gokken, maar dat wijst er volgens de onderzoekers wel op dat de proefpersonen het niet helemaal zeker wisten.

“De gemiddelde gegenereerde meme is moeilijk te onderscheiden van een echte meme en ze hadden ongeveer dezelfde hilariteitsscore als echte memes,” schreven ze.

Onze baan stelen, oké. Maar onze memes afpakken? Dat gaat echt te ver. Als we over een eeuw terugkijken, is dit waarschijnlijk het moment dat de wereld in opstand gaat komen komen tegen de robotoverheersers.

