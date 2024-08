In het kunstschaatsen is het halen van de Olympische Spelen het hoogst haalbare. Adam Rippon miste de editie van 2014 op een haar na, en verloor daardoor zijn liefde voor de sport. De Amerikaan ging steeds slechter schaatsen en stopte er zelfs even helemaal mee. Maar in 2018 wist hij zich er toch voor te kwalificeren en haalde hij zelfs brons. In gesprek met VICE Sports vertelt hij hoe hij de weg omhoog terugvond.