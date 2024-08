Kurt Cobain was blijkbaar ook een geniale schilder

Kurt Cobain, het genie achter Nirvana, is natuurlijk een legende. Hij kon gitaar spelen, liedjes zingen en had nogal een boeiende persoonlijkheid. Je kent waarschijnlijk al een hoop details van zijn tragische leven, maar wist je ook dat hij een talentvolle kunstenaar was? Zijn duistere tekeningen en schilderijen worden nu tentoongesteld op de Seattle Art Fair.

In Heavier Than Heaven, de biografie van Kurt Cobain, vertelt de schrijver over hoe de zesjarige Cobain opschepte dat hij Micky Mouse perfect kon natekenen, op basis van zijn herinneringen. Zijn tekening was zo’n goede kopie dat zijn grootvader Leland hem ervan verdacht dat hij het had overgetrokken. Om te bewijzen dat hij het echt kon, tekende Cobain ook Donald Duck en Goofy uit zijn hoofd. Leland viel achterover in zijn stoel.

Cobain werd op school altijd al aangemoedigd door zijn tekenleraren. Die steun en warmte kreeg hij thuis helaas niet. Hij sukkelde met angsten en trauma’s door het slechte huwelijk van zijn ouders en leefde zich uit met tekeningen in zijn dagboek. “Hij was constant aan het schetsen,” vertelde klasgenoot Nikki Clark aan Cross, de schrijver van Cobains biografie. Cobain had een voorliefde voor tekeningen over geweld, monsters en satan. Ook tekende hij toen hij twaalf was een fotorealistische tekening van een vagina, die hij vol trots aan een klasgenootje liet zien, die vervolgens vroeg: wat is dat?

Enkele jaren later kwam Cobains liefde voor kunst terug in Nirvana. Zowel de eerste stickers van de band tot het schilderij op de cover van Incesticide zijn nu te zien in de tentoonstelling.

Untitled

Josh Roth, de man achter de tentoonstelling, groef Cobains kunst op toen hij wat persoonlijke spullen van Cobain in handen kreeg, die waren gevonden in een opslagplaats ‘ergens in LA’. Op de Seattle Art Fair is echter maar een topje van die ijsberg aan spullen te zien. Je vindt er notities van de eerste versie van Smells Like Teen Spirit, een brief waarin hij de eeuwige liefde verklaart aan Courtney Love en een samenwerking met de schrijver William S. Burroughs. Ook zijn er twee schilderijen te zien: Fistula, een schilderij van een amfibische reus op een gele achtergrond, en een schilderij dat miljoenen Nirvana-fans sowieso al kennen: de cover van Incesticide.



Incesticide

In de tentoonstelling zie je een deel van zijn persoonlijkheid dat nog niet kapot geanalyseerd is in de 23 jaar sinds zijn dood. Maar deze werken in het echt zien is niet alleen de natte droom van de echte Nirvana-fans, maar het zet je ook aan het denken. En dat is precies wat Roth met de tentoonstelling wil bereiken.

Fistula

Wat als Kurt Cobain nog leefde? En wat als hij, naast legendarische muzikant, ook zijn passie voor kunst achterna had gejaagd? Roth is ervan overtuigd dat, als Cobain meer tijd had gehad, Nirvana even groot had kunnen worden als U2 en Bruce Springsteen. Kurt Cobain zelf vergelijkt hij met een andere muzikant en kunstenaar: Bob Dylan. “Hij is een mooi voorbeeld van hoe Cobain had kunnen worden,” voegt Roth toe. “Maar of het echt zou zijn gelopen, zullen we helaas nooit weten.”