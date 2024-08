Kurt Vile en Courtney Barnett laten zien hoe je hun mooiste liedjes speelt

Kurt Vile en Courtney Barnett zijn een droomduo, en ze hebben misschien wel een van de mooiste album van 2017 uitgebracht met het pas verschenen Lotta Sea Lice. De twee muzikanten hebben allebei een unieke stijl van gitaarspelen, en in deze aflevering van Noiseys Guitar Moves zie je hoe dat eruitziet.

Onze eigen gitaarexpert Matt Sweeney sprak af met het duo in een chique hotel in Palm Springs, waar ze kletsten over Neil Young gitaar leren spelen en hoe je kan leren van je fouten. Pak je eigen gitaar erbij, zet de video aan en let goed op. Bekijk de video hierboven.