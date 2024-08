Kweekvlees is belachelijk goedkoop maar de Nederlandse overheid houdt het tegen

Misschien vind je dit kweekvlees het beste idee ooit, misschien vind je dat slachten natuurlijk moet gebeuren. Maar wat je mening ook is, het zal je vast verbazen dat deze nieuwe, diervriendelijke vorm van vlees die grotendeels in Nederland is ontwikkeld, inmiddels klaar ligt voor consumptie. Alleen kun je door Europese regelgeving nog niet genieten van een heerlijke kweekchorizo. Daarom roept Next Nature Network, een futuristisch platform over samensmeltende natuur en technologie, een petitie in het leven. Zij stellen zichzelf ook alvast beschikbaar om het kweekvlees te proeven. Onderteken hier de petitie als jij ook niet kunt wachten om kweekvlees te proeven.

Er wordt in Nederland al ruim 20 jaar onderzoek gedaan naar kweekvlees. In 1999 kreeg Willem van Eelen het eerste patent voor “de industriële productie van vlees met behulp van celcultuurmethoden” en in 2013 werd de eerste kweekvleesburger, ontwikkeld door Mark Post, gebakken én opgegeten.

Om de maatschappelijke discussie over de toekomst van het vlees aan te snijden, publiceerde filosoof Koert van Mensvoort met Next Nature Network in 2014 het speculatieve Kweekvlees Kookboek. “Nu de wereldbevolking groeit naar 9 miljard mensen in 2050, wordt het onhoudbaar vlees te blijven produceren en consumeren zoals we dat nu doen,” aldus Van Mensvoort. “Maar voordat we kunnen bepalen óf we ooit bereid zullen zijn kweekvlees te consumeren, moeten we de eetcultuur die het ons brengt verkennen.”

Eerder onderzoek in Nederland liet zien dat mensen wel degelijk openstaan voor het eten van kweekvlees, mits ze de levende dieren waar het vlees van gemaakt werd ook echt konden zien. Kweekvlees kan daarom ook wel worden gezien als een unieke kans om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te behalen, want de productie van vlees is op dit moment een van de grootste bedreigingen voor het klimaat. Kweekvlees is milieu- en diervriendelijk en het wordt nu ook nog eens lekker en betaalbaar.

Eind vorig jaar leverde de Amerikaanse food-start-up JUST de eerste proefpakketten ter wereld aan drie Nederlandse restaurants die bereid waren om kweekvlees te serveren. Voor het schamele bedrag van 11 euro per pak, ontvingen ze hun diepgevroren kweekchorizo. Alleen liggen die worstjes van ‘eendenvlees’ momenteel nog in de vriezer.

Want de consumptie van de kweekworstjes laat op zich wachten, omdat ze niet voldoen aan de nieuwe Europese Novel foods-wetgeving die op 1 januari 2018 inging. In deze wet staat dat ‘nieuwe’ voedingsmiddelen door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit getest moeten worden voordat ze op de markt mogen verschijnen, en daar gaat behoorlijk wat tijd overheen.

Dus hoewel Nederland al heel lang een leidende rol heeft gehad in de ontwikkelingen van kweekvlees, houdt de overheid momenteel de voet op de rem. Tuurlijk moeten we ervoor zorgen dat niet iedere idioot een nieuwe worst op de markt kan brengen, maar in het tegenhouden van goed gecontroleerde proefsessies zal het antwoord niet liggen.

Volgens Ira van Eelen, dochter van kweekvleesuitvinder Willem van Eelen, is de politiek slecht geïnformeerd en wordt er gehandeld op basis van gedateerde informatie. Zij vindt dat Nederland een balustrade heeft opgezet om innovatie te weren, om zich vervolgens te verschuilen achter slappe wetgeving. Deze vertraging helpt volgens haar een vervuilende, dieronvriendelijke en onethische bio-industrie te overleven en kun je lezen als een gemiste kans voor duurzame innovatie.

Vanmiddag kwamen beleidsmakers, wetenschappers, boeren, veganisten, journalisten en andere belanghebbenden samen in wetenschapsmuseum NEMO om de ‘kweekvleeskwestie’ aan de kaak te stellen. Ook werd het eendenworstje aan de collectie van het museum toegevoegd. Wat opviel was dat er geen vertegenwoordiging vanuit de overheid was; de mensen die ervoor zorgen dat die pakketten met chorizo’s in de vriezer blijven liggen, schitterden door afwezigheid.

De natuur verandert met ons mee, en naarmate dit gebeurt, kan het kweken van vlees misschien net zo geaccepteerd worden als het brouwen van bier of het maken van kaas. Maar voordat die dag aanbreekt, zullen we eerst zowel de maatschappelijke en politieke hindernissen moeten overwinnen.

Dus onderteken de petitie als jij ook kweekvlees wilt proeven. Want als Oranje niet eens meedoet aan het WK voetbal, moet er toch wel iets anders Nederlands zijn waar we deze zomer voor kunnen juichen.

Ruben Baart is hoofdredacteur van Next Nature Network.

Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan aankomende zondag 27 mei om 21 uur naar Tegenlicht op NPO 2.

