Kylie Jenner komt met de hardste muziekvideo van het jaar (of is het toch een commercial?)

Stel je je weleens voor hoe vet het zou zijn om extreem rijk te zijn, en dat je toch geld van anderen blijft jatten? Kyle Jenner, sorry: King Kylie, heeft deze prachtige gedachte van je in een videoclip gevat. Of is het nou eigenlijk een commercial? Het is moeilijk te zeggen, maar duidelijk wordt wel dat vrouwe Jenner via deze superbelangrijke video toch vooral wil dat je iets aanschaft van het een na belangrijkste item van het jaar, Glosses.

Voor de neaderthalers: Glosses is niet zomaar de lipgloss van Jenner, de naam is tegelijkertijd een revolutionaire stap in de spelling van ‘glasses’. Samen met haar andere brrr-ickSQUAD-leden – Like, Literally, en So Cute – pakt ze in de video een blijkbaar intimiterend type mens zonder enige moeite keihard aan. En dat allemaal met haar nieuwe, titelloze nummer als soundtrack. Echt, je drie zeldzame minuten vrije tijd kun je prima spenderen aan het bekijken van deze clip.

Jabbari