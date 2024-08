Laat de nieuwe clip voor Jay-Way’s ‘Hideout’ je ziel reinigen

Alleen vandaag al heb ik zeker vier keer gedacht aan een plek die mooier is dan de werkelijkheid. Een plek zonder ongeopende brieven over afvalstofheffing bijvoorbeeld, of nog beter: een plek zonder draaiorgels en liefhebbers van draaiorgelmuziek. Wie zijn deze mensen, sowieso? Wat is er mis met ze?



Anyway, genoeg over draaiorgels, want de keiharde realiteit is dat daar in deze wereld nu eenmaal een plek voor is. Gelukkig mag dromen over een betere wereld altijd. En als ik hier toch een plek kan nomineren waar we met z’n allen heen kunnen, zou de hideout van Jay-Way zeker in de top 5 belanden. Amartey en Lola Luna zijn daar ook, het klimaat oogt uitermate prettig en ik denk dat het er ook heel erg lekker ruikt.

Kijk en luister zelf maar, hierboven.