Laat de skaters op het Moricharplein gewoon hun ding doen

Meer over alle manieren waarop ons vaderlandse beton in de vernieling wordt gereden vind je in de VICE-reeks ‘SKATEN IN BELGIË‘.

Het geluid van de urethane wielen op het asfalt. De metalen assen die over blinkende, Belgische blauwe steen grinden. De houten multiplex die keihard tegen de grond popt om te springen. Deze geluiden bepalen het ritme van de dag op het Louis Moricharplein in Sint-Gillis, Brussel. Maar niet alle buurtbewoners kunnen de skateboarding-soundscape smaken. Ze legden gezamenlijk klacht neer wegens geluidsoverlast en eisen een skateverbod op Place Mo. Al is lang niet iedereen het erover eens dat het de skaters zijn die de overlast veroorzaken, er wordt namelijk ook regelmatig tot een kot in de nacht gefeest op het plein.

Videos by VICE

Toen de Brusselse skaters vorige week op hun vertrouwde spot arriveerden, zagen ze dat al hun skatemateriaal – zonder enige waarschuwing of dialoog – was weggehaald. Naar het containerpark gebracht, zo kregen ze later te horen. De skatescene liet dit niet zomaar passeren en organiseerde een protestactie. Op 21 juni – internationale Go Skateboarding Day – organiseren stadsbesturen, skatemerken en grassroots collectieven van over de hele wereld events en sessies om, je hoort ‘m al komen, te skaten. Het ideale moment voor de lokale skate community van Place Morichard om van zich te laten horen. Die protestactie heeft ergens toe geleid, want schepen van Jeugd Willem Stevens (Vooruit) heeft intussen aan Bruzz bevestigd dat de gemeente wilt bemiddelen tussen de skaters en de bewoners, en skatetoestellen opnieuw wilt toestaan op het Louis Moricharplein. Volgende week staan er twee vergaderingen gepland.

Gelukkig, want Place Mo is een van de kloppende harten van de Brusselse skatescene. Tientallen skaters zakken iedere (droge) dag af naar de gladde beton om er hun sport te beoefenen en cultuur te beleven. De skaters brengen al jarenlang hun eigen toestellen en obstakels mee om op te skaten. Die maken en betalen ze zelf, en delen ze met iedereen die er komt. Fietsende kleuters, professionele skaters en iedereen ertussenin.

Als je zoals ik al jaren in de (Brusselse) skate scene zit en dus zeer partijdig bent, klinkt dit als the same old story: skaters vs. haters, episode 4839. Is lawaai dan echt zo’n hoge prijs om te betalen als je in ruil een gratis, openbare plek krijgt waar iedereen zich welkom en veilig voelt?

Victor (24 jaar)

“Onder druk van enkele buurtbewoners heeft de politie het bevel gegeven aan de gemeente om de modules te verwijderen, zogenaamd omdat ze in de weg zouden liggen. De gemeente moest toen alle skatetoestellen weghalen en heeft die meteen op het stort gegooid.

Toen ik de jeugddienst contacteerde, kreeg ik te horen dat zij er eigenlijk zelf helemaal niet mee akkoord waren dat die modules werden verwijderd onder dwang. Ze vinden dat we tijd hadden moeten krijgen om ze zelf te verplaatsen. We kregen wel te horen dat de schepen van jeugd nu een gesprek met enkele vertegenwoordigers van de skate community wilt. Afwachten wat dat brengt. We zijn alvast begonnen met onze eigen petitie, onder skaters en buurtbewoners, om te laten zien dat er veel meer mensen zijn die willen dat skaten hier wél blijft toegelaten.”

“Skaten op Place Mo is een antwoord op het gebrek aan goede skatespots in Brussel. Ik geef skateles in het skatepark aan Ursulinen, maar daar is het vreselijk.”

“Skaten op Place Mo is ook een antwoord op het gebrek aan goede skatespots in Brussel. Ik geef skateles in het skatepark aan Ursulinen, maar daar is het vreselijk. Ik moet altijd in discussie gaan met zatte-afterparty-mensen voor we kunnen beginnen, wat natuurlijk niet goed overkomt op de kids (en hun ouders). Na 10 jaar niks is er nu dat nieuwe skatepark aan Docks Brussel, maar dat is 1) extreem slecht ontworpen en gebouwd, en 2) veel te ver van het stadscentrum. Het stadsbestuur zegt dat we binnen 4 jaar een deftig skatepark mogen verwachten, terwijl we er al meer dan 10 jaar om vragen. Het is zo enorm teleurstellend. Niemand kan nog ontkennen dat skaten aanwezig is en zal blijven in de stad, en toch is er in Brussel nog altijd geen (of trage en slechte) ondersteuning voor onze sport en onze cultuur.”

Jonas (29 jaar)

“We hadden net met een hele bende locals samengelegd voor een nieuwe curb. Iedereen heeft daar tijd, energie en geld ingestoken. Nog andere maten hadden net een nieuwe rail meegebracht. Opeens was al onze nieuwe stuff verdwenen. De oude, versleten curb was de enige die er nog stond, dus die hebben we in de struiken verstopt in de hoop dat die niet zou verdwijnen. Maar de mannen van de gemeente hebben er echt naar gezocht en dus ook die laatste curb meegenomen. Ze zijn meteen met alles naar de déchetterie gegaan, dus dat zien we nooit meer terug.

Place Mo was altijd al bedoeld voor sport, dus ook voor skaten. Mensen komen van overal om hier te skaten, ook ouders met hun kinderen. Een paar jaren geleden was deze buurt nog een pak onveiliger: er werden hier regelmatig mensen overvallen en er werden veel drugs gedeald. Sinds de skaters van dit plein hun thuis hebben gemaakt, zit de vibe gewoon goed. Hoe kan het dat 15 personen een hele community kunnen platleggen?

“Een paar jaren geleden was deze buurt nog een pak onveiliger: er werden hier regelmatig mensen overvallen en er werden veel drugs gedeald. Sinds de skaters van dit plein hun thuis hebben gemaakt, zit de vibe hier gewoon goed.”

Het is vooral rot dat de buurtbewoners ons niets gezegd hebben. Niemand is met ons komen praten. Ik ben er 100% zeker van dat het niet het skaten is dat voor overlast zorgt. Wij zijn net vaak diegenen die het afval opruimen dat anderen achterlaten. Veel buurtbewoners weten dat en vinden dat we hier mogen blijven komen. Er is dus zeker hoop, als we eens met de klagende buren in dialoog zouden kunnen gaan. Als we gewoon duidelijke regels maken, zoals niet meer skaten na 22u bijvoorbeeld, dan zie ik niet wat het probleem kan zijn. Ik heb er vertrouwen in dat we het hier gaan kunnen redden. Gotta save the community.”

Laso (14 jaar)

“Ik woon in Molenbeek en kom meestal naar hier om te skaten. Vooral in het weekend is het hier zalig. Iedereen zorgt mee voor de sfeer, skaters en niet-skaters. Het is hier gewoon tof.

Toen er klachten van overlast kwamen, heeft de politie de gemeentediensten bevolen om al het materiaal direct in de vuilbak te gooien, in plaats van het gewoon terug te geven. We hebben die stuff zelf gebouwd en niet gekocht of zo.

Vandaag organiseren we een betoging. Er is ook een kleine contest om een skateboard te winnen. Iedereen heeft modules en obstakels meegebracht om op te skaten. Die zullen we waarschijnlijk gewoon elke avond opnieuw opruimen en mee naar huis nemen.

Mathilde (26 jaar)

“Een paar jaar geleden was dit echt een creepy plek. Sinds de skaters zijn gearriveerd op Place Mo is de vibe hier en in heel Sint-Gillis veranderd. We waren dan ook gedegouteerd toen we het plein leeg aantroffen en zagen dat alle obstakels weg waren. Het meest walgelijke is dat we die modules allemaal samen gebouwd en naar hier vervoerd hebben, en dan worden ze gewoon zonder enige waarschuwing weggenomen. Alle locals hebben meegeholpen en/of betaald om die modules te maken. We hadden zelfs een ketting voorzien voor de laatste nieuwe curb, én een beurtrol geregeld voor wie de sleutel zou bijhouden. De curb heeft er nog geen twee dagen gestaan. Daarom besloten we om vandaag, op Go Skateboarding Day, deze collectieve protest-celebration te organiseren.

“Het meest walgelijke is dat we die modules allemaal samen gebouwd en naar hier vervoerd hebben, en dan worden ze gewoon zonder enige waarschuwing weggenomen.”

Ik ben lid van Gilbard, een atelier en community van makers die alleen met gerecupereerd materiaal werken. We hebben een nieuwe curb meegebracht, die we op één dag in elkaar hebben gestoken. Die mag vandaag geskate, verwoest of meegenomen worden. Wij blijven gewoon nieuwe maken en meebrengen. Als we deze op een enkele dag kunnen maken, kunnen we sowieso nog meer en grotere en betere dingen bouwen. We geven niet zoveel om wat de haters ervan vinden. Tja, met zo’n smooth vloer hier, wat hadden ze verwacht?”

Robin (13 jaar)

“Mijn vrienden en ik wonen hier allemaal in de buurt, Place Mo is onze tuin. We komen hier elke dag. ’s Ochtends, ’s avonds, de hele dag door. Ik ga ook regelmatig skaten aan Luxemburg, Troon, de Kunstberg of ik ga op zoek naar streetspots met m’n crew.

Een tijdje geleden kwam de gemeentedienst, ze hebben alles van Place Mo meegenomen. Dat suckt echt. Nu zijn we aan het proberen om ze te overtuigen om die modules terug te plaatsen, maar wat er ook beslist wordt, we gaan er sowieso nieuwe maken en ze gewoon elke avond mee naar huis nemen.

Soms komen er ook vrienden die niet skaten mee naar hier omdat de sfeer hier gewoon zo goed zit. De grote zorgen voor de kleineren, iedereen heeft respect. Het is hier net zoals een familie.”

Er zijn maar weinig plekken in Brussel waar je in goede omstandigheden kunt skaten. En als ze er zijn, zijn ze meestal gebouwd door lokale skaters. Denk aan indoor skatepark Byrrrh of de DIY-bowl aan Allee Du Kaai. Maar ook die initiatieven lopen niet van een leien dakje. Naast de moeilijke dialoog met lokale autoriteiten, staat er op elk van die plekken een vervaldatum. Is een permanente thuis voor skaters in Brussel dan echt zoveel gevraagd?

Zoals altijd zijn politieke instanties de laatste om op de kar van de vooruitgang te springen. Gelukkig zijn de ondernemers van de lokale skate scene intussen wél helemaal mee. Stoemp skateshop heeft recent een winkel geopend op nog geen 100 meter van Place Mo, zij scharen zich dus volledig achter de locals. Ook de sociaal geëngageerde The Skateroom is vragende partij om met het stadsbestuur, de buurtbewoners en de Brusselse skaters in dialoog te gaan.

VICE Belgique est sur Instagram et Facebook. VICE France est aussi sur Twitter, Instagram, Facebook et sur Flipboard.