Laat deze festivalhoroscoop je vertellen naar welk festival je moet

Toen het Mozes en de Israëlieten door een bijzonder sassy farao werd verboden om Egypte te verlaten, overspoelde God het land met kikkers, luizen, sprinkhanen en een hele hoop andere ongemakken. Toen de mensheid ontdekte dat het ultieme zomergenot verborgen lag in muziek, plastic tokens en mdma, overspoelde God de wereld met festivals. Klinkt leuk (en dat is het natuurlijk ook), maar door het enorme aanbod aan plekken om uit je reet te gaan is de voorbereiding op het festivalseizoen vrijwel altijd een regelrechte hel.

Aan de ene kant zit je met een goddelijk groot aanbod, maar aan de andere kant met een goddeloos gebrek aan tijd, geld en fysieke weerbaarheid. Tel daar je verschillende vriendengroepen bij op die eigenlijk allemaal net iets anders willen, en nog voor je goed en wel hebt gecheckt of je wegwerptentje braakvrij is, zit je met een burn-out op de bank te verlangen naar de winter.

Desperate times call for desperate beslissingen die eigenlijk gebaseerd zijn op niets, en, nou, bof jij even dat je deze pagina hebt opengeslagen, want wij zijn hier om jou door je keuzestress te leiden aan de hand van je sterrenbeeld. Uit het raam, die tegenzin. Laat je leiden door de sterren.

RAM (21 MAART T/M 19 APRIL)



De enige manier waarop jij de fomo die je hersens teistert de baas kunt zijn is door je verstand volledig op nul te zetten en alle grenzen van het betamelijke op te zoeken, en ze vervolgens te negeren. Stennis schoppen ligt in jouw aard, en als je niet met dertig bier in je holle kies minimaal een dozijn verdwaalde toeristen uit Australië hebt uitgedaagd voor een moddergevecht tot de dood, of in een enorm diepe k-hole belandt, is jouw festival- avontuur compleet mislukt.

Dour, Zwarte Cross

STIER (20 APRIL T/M 20 MEI)

Jouw allergrootste wens in het leven is dat iedereen godverdomme een keer normaal doet, en laat ‘festivals’ alsjeblieft geen uitzondering vormen op die regel. Muziek is voor jou een band die gewoon lekker met gitaren in de weer is, op tijd begint en ook op tijd weer eindigt, zodat je de laatste pendelbus naar het luxe bungalowpark niet mist. Zo doe je het al jaren, en je ziet geen reden om er ook maar iets aan te veranderen. Hopelijk voor jou komen Typhoon, De Jeugd van Tegenwoordig en Editors dit jaar weer – kun je je daar alvast op instellen.

Concert at Sea, Pinkpop

TWEELING (21 MEI T/M 20 JUNI)

Als er iemand in een recordtijd een zoutloos feestje kan ombouwen tot een compleet geëscaleerd slagveld ben jij het wel. Als dat voor gewonden en/of gevaarlijke situaties zorgt, so be it. Jij gaat volledig Bear Grylls zodra je de kans krijgt, en omdat het toch ieder voor zich is, hoef je met niemand om je heen rekening te houden. Heeft deze camping een vreugdevuur van een meter of tien hoog nodig? Go for it, jij laat je toch niet stoppen. Het festival- terrein is jouw speeltuin, en als je het niet meer ziet zitten, kun je gewoon vertrekken zonder iets te laten weten.

Het centrum van een willekeurige middelgrote stad, de wereld is jouw festival.

KREEFT (21 JUNI T/M 22 JULI)

Als je alle nummers in jouw Shazam-overzicht een beetje ordent heb je een prima afspeellijst voor in een sigarenwinkel of een boetiek waar iemand die Gerardus heet enorme klokken verkoopt. Prikkels zijn niet echt je ding, maar om wel goed te kunnen genieten van een reïnterpretatie van het hele oeuvre van Labi Siffre heb je zelfgebakken havermoutkoekjes in je jaszak zitten voor jou en je vrienden – van te veel suiker gaat iedereen namelijk erg slecht, en laten we het verdomme wel een beetje gezellig houden.

North Sea Jazz

LEEUW (23 JULI T/M 22 AUGUSTUS)

Jouw grootste ergernis op festivals is die verschrikkelijke hoeveelheid artiesten. Niet omdat je muziek haat, integendeel zelfs, maar als die pipo’s de hele tijd muziek maken let er eventjes niemand op jou en dat moet absoluut voorkomen worden. Festivals draaien om jou, je outfit en het feit dat jij net even wat toffer bent dan de rest. Zodra dat snor zit, heb jij ook direct de dag van je leven en rol je voor dat je het weet in een vierdaagse bender waar je wonder boven wonder nog steeds met de beste outfit van iedereen uit weet te klimmen zodra het voorbij is.

Woo Hah!, Appelsap, het huisfeestje van onze collega Nils waar niemand echt welkom is

MAAGD (23 AUGUSTUS T/M 22 SEPTEMBER)

Bro (m/v), kijk even in de spiegel en vraag je af of het wel een goed idee is om überhaupt ergens tickets voor te kopen. Denk aan vorig jaar: al je vrienden weten van alle dertig acts die je hebt gezien precies wat je kut vond en dat je tweeënhalve week in quarantaine moest omdat er een beetje zand in je linkerschoen zat na afloop van het laatste festival waar je was. Maar goed, als je toch besluit te gaan kun je maar beter ergens heen gaan waar je af en toe kunt ontsnappen in een bos, om af te koelen van de enorme teleurstelling die de wereld en alle muziek die daaruit voortkomt is.

ITGWO, Best Kept Secret

WEEGSCHAAL (23 SEPTEMBER T/M 22 OKTOBER)

Keuzestress is een aanzienlijk deel van jouw bestaan. Op de festivals waar je niet naartoe gaat lopen zoveel potentiële vrienden rond die je nooit kunt ontmoeten, en jij kan de diepe wonden die deze realisatie brengt maar op een manier genezen: zoveel mogelijk geld uitgeven aan mooie spullen en kaartjes voor exclusieve festivals die je eigenlijk niet kunt betalen. Weet je wat? Vlieg er anders heen, joh. Business class, kan jou het schelen 🤠.

Terraforma in Milaan, elk willekeurig cocaïnefeestje op Ibiza

SCHORPIOEN (23 OKTOBER T/M 21 NOVEMBER)

Ah, het festivalseizoen. Voor een Schorpioen de beste tijd van het jaar om uit de duisternis te treden en zijn superieure, extreem specifieke muzieksmaak op te dringen aan iedereen die het horen wil. Jij weet van alle IJslandse speedmetalbands uit welke klinkers hun naam en geboorteplaats bestaan, en nog voor de nieuwste techno-sensatie zindelijk is ben jij al jaren fan. Maar zelfs als je opnieuw hebt bewezen dat je degene bent die weet wat er over veertig jaar cool wordt, ben je pas tevreden als er na afloop ouderwets geneukt kan worden.

Dekmantel, alles van Subbacultcha

BOOGSCHUTTER (22 NOVEMBER T/M 21 DECEMBER)

Ik snap eigenlijk niet goed waarom je dit leest, want iemand met zoveel zelfvertrouwen als jij weet toch al lang waar je de zomer- weekenden mee gaat vullen. Sterker nog: je staat letterlijk te trappelen. De drugs zijn maanden geleden al besteld en het enige waar jij nu je kop nog over breekt is of er misschien een glitch in de matrix is waardoor je langer dan vierentwintig uur per dag in de vierentwintiguurstent kunt doorbrengen terwijl je ook nog het meeste uit het culturele randprogramma kunt knallen.

Lowlands

STEENBOK (22 DECEMBER T/M 19 JANUARI)

Festivals zijn voor jou eigenlijk gewoon een verlenging van je werkweek. Alles moet strak gemanaged worden en je houdt je vrienden die wel in staat zijn om plezier te maken als een soort ganzenmoeder in de gaten. Als je eenmaal op gang bent, kunnen de remmen er ook volledig af, maar het liefst wel zo dicht mogelijk bij huis, zodat je maandag weer fris en fruitig op je werk kan komen.

Alle festivals op fietsafstand

WATERMAN (20 JANUARI T/M 18 FEBRUARI)

Alle vormen van sociaal contact, de gesprekken die daarbij horen en de spirituele band die je opbouwt met anderen maken voor jou het festivalseizoen. Van de groep Brabanders voor je in de rij tot degene met wie je om niet nader te noemen redenen in een dixi bent beland; van iedereen weet je wat de favoriete vakantie- bestemming is en welke bloedgroep ze hebben. Met deze informatie doe je verder niets en zodra je het festivalterrein af loopt ben je eigenlijk alles wat er gebeurde weer vergeten. Voor de muziek hoef je het dus ook niet echt te doen.

Best Kept Secret

VISSEN (19 FEBRUARI T/M 20 MAART)

Eigenlijk kun jij overal prima terecht, zolang er maar genoeg aandacht is voor creativiteit en innerlijke schoonheid. Wat jij wil is eventjes ontsnappen aan de enorme race die het dagelijkse leven is en met ten minste vier verschillende soorten bloemen in je haar de druk van je schouders dansen terwijl je wordt omringd door gelijkgestemden die ook allemaal het grootkapitaal de kanker wensen. Het enige probleem is dat je waarschijnlijk niet door de security komt met die breinaalden in je tas.

Wildeburg, Draaimolen Festival