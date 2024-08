Laat Ed Sheeran echt honden aanrukken om mee te knuffelen voordat hij optreedt?

Het leven van een internationale popster is niet altijd makkelijk. Ja, natuurlijk: de budgetten zijn oneindig, je struikelt over de supermodellen en je huid ziet er gaaf uit. Maar wat heb je eraan als je in je eentje in een Amsterdamse kleedkamer zit, terwijl luttele meters verderop duizenden mensen met namen als Gert en Klazien om je aanwezigheid smeken? Niets. Dan heb je daar heb je niets aan. Arme, arme Ed Sheeran.



Ros, een van de knalkoningen van Black Acid, tweette gisteren dat de Britse popster de aanwezigheid van honden op z’n rider heeft staan, en dat Pablo – het extreem schattige Maltesertje van Ros – de uitverkorene was om mentale steun te bieden tijdens de show van Ed in de Amsterdam Arena. Holy shit. Dit is zo ontzettend logisch dat het bijna geloofwaardig wordt. Ik bedoel, kijk even naar Pablo. Ik kan me moeilijk voorstellen dat er artiesten zijn die zonder zijn steun nog een noot kunnen raken.

Hoewel ik mijn relatie met de jongens van Black Acid allesbehalve onvriendelijk zou noemen, moet ik als professionele muziekjournalist ook professionele vraagtekens zetten bij dit nieuwtje. Dat proces begint met het sturen van ‘lol is dit echt?’ naar Darina, de manager van Black Acid. Daarop antwoordt zij dat het daadwerkelijk gebeurd is, maar wie weet zit zij ook in het complot. Is dit een publiciteitsstunt? Ben ik daar dan door het schrijven van dit artikel met beide benen ingetrapt? Word ik bespeeld? Aaaaaa!!!!

In Nederland regelt Warner Music de belangen van Ed, en ‘belang’ is toch echt hoe ik de aanwezigheid van een backstage uithuilhond zou labelen. Als ik een pr-medewerker van Warner vraag of hier sprake van is, reageert ze ontkennend. Zij was die avond backstage en heeft geen vrolijke Malteser gezien, laat staan geblaf gehoord. Belangrijk detail: ze toont veel begrip voor de situatie en had, als ze in de enorme schoenen van Sheeran zou staan, zelf gekozen voor een labrador-pup.

Begrijpelijk en aandoenlijk, maar niet echt waar ik naar op zoek was. Mojo dan. Zij gaan over de boekingen van Ed Sheeran in Nederland. Na een tijdje in de wacht (saillant detail: geen lekker wachtmuziekje, maar gewoon tuut, tuut, tuut) krijg ik opnieuw een medewerker aan de telefoon die geen bevestiging kan geven. Sterker nog, zegt ze, dit is zo’n opmerkelijk verzoek op de rider dat ze het waarschijnlijk wel zou weten als het waar was. Ze belt me als er nog ontwikkelingen zijn, maar daar ga ik niet echt van uit.

Twee negatieve berichten van professionals verder groeien die professionele vraagtekens tot een behoorlijke grootte. Ed Sheeran, met de Malteser van Ros. Ik weet het niet hoor. En wat doe je als je een vraag hebt op blaftechnisch gebied? Dan bel je iemand met verstand van zaken.

Vanzelfsprekend toont Martin Gaus niets dan begrip voor mijn vraag, en ook zeker voor het verzoek van Ed. “Wat belangrijk is in zo’n situatie, is dat een hond extreem vriendelijk en stabiel is. Als ik dan toch een hondenras aan zou moeten aanwijzen voor iets als dit, is het de labradoodle. Dat zijn echte hulphonden, speciaal daarvoor gefokt. Een hondenras wat ontzettend makkelijk leert,” aldus de hondenliefhebber.

Oké. Mojo en Warner Music vinden het nieuwtje dus twijfelachtig, en Martin Gaus raadt een ander ras aan. Tijd om het Ed zelf te vragen.

@edsheeran Hi Ed, it's Wouter from the Netherlands. Hey, just a quick question: do you ever want to cuddle with dogs while you're on tour? Allrighty! — Wouter (@WaufMauz) July 11, 2018

Oh, dom, hij zit helemaal niet meer op Twitter. Z’n manager wel.

@StuartCamp Hi Stuart, it's Wouter from the Netherlands. Hey, just a quick question: does Ed ever cuddle with dogs when he's on tour? Allrighty! — Wouter (@WaufMauz) July 11, 2018

Ach, nu ik toch op het internet ben, kan ik net zo goed even de afslag naar Eds Instagrampagina nemen. Daar is hij toch het meest actief. Ik zie Stormzy:

Ed in cricketpak:

Een rode kat genaamd Dorito:





Maar nergens een hond. Sorry Ros, maar ik geloof je verhaal voor geen cent. Als Warner, Mojo, Martin Gaus en de Instagrampagina van Ed Sheeran zelf geen enkele houvast bieden ben ik, in naam van de muziekjournalistiek, toch genoodzaakt dit te bestempelen als een broodje aap. Het spijt mij ook.



Oh! Ja! Voor ik het vergeet! Ik heb Ros ook een whatsappje gestuurd. Hij heeft nog niet gereageerd, maar ik hou jullie op de hoogte.



Update! Ros heeft me een voicenote gestuurd, waarin hij het volgende zegt:



“Ja man, die mo was: een mattie van m’n broertje, die vader, kwam mijn hond ophalen. Ik zeg: waarom? Zegt-ie: voor de fans! Voor de fans van Ed Sheeran! Ik zeg: oh, leuk. Je weet toch. Eindstand, toen hij terug was, zei m’n ma van: yo, is er geen picca gemaakt? En toen zeiden ze van: nee man. Die honden waren alleen bij Ed Sheeran en niemand mocht erbij zijn, en de baasjes ook niet, en de fans ook niet. Dus! Ik weet niet wat de mo is, bro. Zeg mij wat ik hier hoor! Al hoor ik het niet.”