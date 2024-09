Laat er nu alsjeblieft een keer aliens te vinden zijn in dit zonnestelsel tjokvol planeten

Rond een kleine ster die zo’n 39 lichtjaar van ons is verwijderd – een steenworp afstand in kosmische termen – cirkelen zeven planeten die más o menos zo groot zijn als de Aarde. Volgens een artikel gepubliceerd in Nature die nu rondzingt over het internet zijn zes van de zeven waarschijnlijk steenachtig, en potentieel heerst er een gematigde temperatuur (bedenk wel: gematigd in kosmische termen kan nog altijd vreselijk dodelijk zijn voor mensen).

“Dit is de eerste keer dat we zoveel steenachtige planeten hebben aangetroffen rond dezelfde ster,” zegt hoofdauteur en astronoom aan de Universiteit van Luik Michaël Gillon. “Als we buitenaards leven willen aantreffen dan is dit onze beste kans.”

