Laat je bijpraten over Game of Thrones door de Guide of Thrones chatbot

Game of Thrones – mocht je dit nog niet weten – is een behoorlijk langlopende en ingewikkelde serie, en heeft iets te maken met kastelen, families, intriges, complotten, heel veel mooie mensen, grote berenvellen als jassen, Carice van Houten, de Middeleeuwen en superveel supergrote draken. Sterker nog, het heeft hier werkelijk alles mee te maken. De serie heeft een sterrencast waar sommige Hollywoodfilms een puntje aan kunnen zuigen, en gemiddeld een 9,5 als cijfer op IMDB. Wow!

De eerste zes seizoenen zijn al te zien bij Ziggo Movies & Series XL en L. En vanaf 17 juli komt daar het zevende seizoen bij – een dag na de release in de VS. Maar 17 juli duurt nog wel even, en daarom is er een functie binnen Facebook messenger gemaakt, namelijk Guide of Thrones, die jou even kan bijpraten. Zodat je fris en up-to-date aan de nieuwe afleveringen kan beginnen.

Twee vragen zouden nu in je hoofd kunnen opdoemen.

Waarom is deze chatbot handig?

De Guide of Thrones biedt soelaas aan mensen die Game of Thrones wel wíllen bekijken, maar de enorme taak om zes seizoenen te kijken liever niet op zich willen nemen. Want, als je de serie nooit hebt gevolgd en nu pas instapt, dan is het behoorlijk moeilijk om er een touw aan vast te knopen. Dat kan nog knap lastig worden op 17 juli, de dag waarop absoluut iedereen op kantoor of in de collegebanken het over Game of Thrones zal hebben. Je zal zomaar een rotdag tegemoet kunnen gaan, omdat het niemand interesseert hoe je dag was want GAME OF THRONES!!!

Maar, niet getreurd dus! Want deze terechte sociale angst kan je zo de kop indrukken met deze zeer handige chatbot. Het werkt als volgt: je opent de Guide of Thrones Messenger en laat hem weten dat je (nog) geen fan bent. Dan is er een breed scala aan samenvattingen beschikbaar, zowel van het plot als van de karakters. Op deze manier blijft urenlang seizoenen terugkijken je ook weer bespaard. Als je een recap van het personage Arya hebt gezien bijvoorbeeld, dan kun je in de chat vragen stellen zoals: Waarom wordt Arya ‘Wolf Girl‘ genoemd? En je kan zelfs emoji gebruiken om aan te geven welke samenvatting van welk karakter je wil lezen. Jaime Lannister, ook wel Kingslayer genoemd, kun je in emojitaal schrijven met een kroon (king) en een mes (slayer). Vet!

Ja maar ho, wat als ik wél al een doorgewinterde fan ben?

Als je gewoon even niet meer weet of Renly Baratheon nou wel of niet van bil is gegaan met Margaery Tyrell, dan kun je óók deze chatbot raadplegen, want die legt je alle specifieke details weer even beknopt en haarfijn uit. Het is trouwens ook een handige tool voor als je alle verhaallijnen wel prima uit je hoofd weet, maar gewoon nog even het moment dat Theon Winterfell overneemt wil herbeleven, voordat je het nieuwe seizoen weer gadeslaat.

Open dus als de wiedeweerga de Guide of Thrones, waan je alvast in de wereld van Game of Thrones, en ga met een zeer opgefrist geheugen het nieuwe seizoen in.

Kijk voor nog meer info over Game of Thrones op www.ziggo.nl/got