Laat je favoriete emoji vertalen in een gedichtje

Gisterenavond had ik via Facebook een discussie met mijn vriendin over de betekenis van bepaalde emoji. Ik schrijf het toe aan mijn MSN-verleden, maar op een bepaalde manier heb ik de gewoonte om :p te pas en te onpas te gebruiken. Natuurlijk is het niet mogelijk om gewoon een betekenis te plakken op al deze gezichtjes. Iedereen blijft er zijn eigen invulling aan geven. Zo ziet mijn vriendin deze emoticon als nogal ironisch, terwijl ik het gewoon als ‘fun’ zie. Maar goed, we zullen er misschien nooit uit komen. Wat we nu wel kunnen, is steunen op een aantal Belgische schrijvers, singer-songwriters en dichters, die ons hun visie geven op een bepaalde emoticon aan de hand van een kort gedichtje.

Een typisch emoji-gesprek met mijn vriendin, die Duits is.

Videos by VICE

Boek.be en het Poëziecentrum ontworpen een programma voor de Poëzieweek, die deze week plaatsvindt in Vlaanderen en Nederland. Ze vinden het fout dat we onze gevoelens uiten met emoticons in plaats van met woorden en om die reden vonden ze een gedichtje wel een passend alternatief. Ze vroegen onder meer Axl Peleman, Hugo Matthysen en Guido Belcanto om korte gedichten te schrijven bij emoticons die ze in hun smartphone vonden. In totaal maakten ze er 84.

Om te weten welk gedicht bij jouw favoriete emoticon hoort, moet je ten eerste de Facebookpagina Emojipoëzie een like geven. Daarna moet je een gesprek starten met de pagina. Het gesprek begint als volgt:

Vervolgens kies je een emoticon. Ik koos voor mijn favoriet ‘:p’ en hoopte een gedichtje te krijgen dat nauw zou aansluiten bij mijn visie over het gezicht. Mijn wens werd niet vervuld, want ik kreeg dit:

Het is normaal dat niet elke emoticon een gedichtje als antwoord krijgt, omdat er maar 84 stukjes gemaakt werden en er veel meer emoji zijn. Toch probeerde ik het opnieuw met een paar andere emoticons en verkreeg toen wel enkele korte gedichtjes:

Het enige probleem dat ik heb, is dat mijn vriendin nauwelijks een woord Nederlands kan. De gedichtjes die ik haar stuur, leveren enkel een droge “huh” op. Voorlopig houden we het samen dus vooral op emoji.

Wie zelf zijn favoriete emoticon eens door deze gedichtenmachine wil halen, kan hier terecht.