Laat je meesleuren door deze kolkende kleuren

Beeld: Ruslan Khasanov via

De Russische grafisch ontwerper en fotograaf Ruslan Khasanov gaat voor zijn projecten graag in de weer met inkt, olie, zeep en glitters, een trend die de macrofotografie momenteel in zijn greep heeft. Zijn nieuwste project, La La La, is een combinatie van twee van zijn eerdere werken: de video Odyssey en de fotoserie Lucidity. Het resultaat is een bijzonder kleurrijk video-experiment.

Je ziet glimmende bubbels uit elkaar spatten, gitzwarte inkt vloeien en olievlekken wegdrijven in een zee van kleur, of wat het ook is wat je erin ziet. Het ene moment lijkt het op een computeranimatie, de andere keer op een nog nat aquarel. Bekijk het hieronder:

Beeld: Ruslan Khasanov via