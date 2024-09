Laat je opvrolijken door deze ballonnenkunst

Winnie de Poeh zei ooit: “Er is niemand die niet opgevrolijkt kan worden met een ballon.” Het iconische personage van A.A. Milne heeft absoluut een punt: ballonnen zijn vaak vriendelijk gekleurd en het is prettig om ze op een briesje te zien deinen. Myeongbeom Kim, een Zuid-Koreaanse kunstenaar die werkt vanuit Seoel en Chicago, denk daar ook zo over. In haar kunstwerken zijn ballonnen zowel het medium als het onderwerp.

Voor één serie kunstwerken heeft de kunstenaar ballonnen met helium gevuld en vastgebonden aan verschillende objecten: een stoel met drie poten, de stam van een boom en de haren van een vrouw. Naarmate de ballonnen ouder werden, veranderden die kunstwerken in de galerie. Andere werken lijken op doodgewone ballonnen, maar blijken echter gemaakt te zijn van een hard materiaal. Een van deze ballonnen gaf ze met een navel een menselijk trekje.

“Ik hou van het proces van stervende ballonnen,” vertelt ze. “De meeste galeries en musea willen kunst die voor langere tijd blijft, maar tegelijkertijd willen ze ook echte ballonnen.” Daarom laat de kunstenares haar ballonnen ‘opzetten’ en worden het zo een soort permanente sculpturen die nooit sterven. “Bij het opblazen van de ballonnen heb ik het gevoel dat ik leven schep,” vertelt Myeongbeom Kim. “Dan ademen de ballonnen, ze leven en daarna sterven ze.”

© Myeongbeom Kim

© Myeongbeom Kim

© Myeongbeom Kim

© Myeongbeom Kim

© Myeongbeom Kim

© Myeongbeom Kim

© Myeongbeom Kim

© Myeongbeom Kim

© Myeongbeom Kim

Meer werk van Myeongbeom Kim vind je op haar website.