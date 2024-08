Laat je wegblazen door deze felgekleurde paddenstoelwolken

Als je een enorme gifgroene paddenstoelwolk tegenkomt, is dat meestal slecht nieuws. De Japanse kunstenaar Yoshimitsu Umekawa probeert al jaren met zijn werk de donkere kanten van de Japanse samenleving te onderzoeken. En kernexplosies zijn daar helaas een groot onderdeel van. Niet alleen is Japan het enige land waarop ooit een kernwapen is ingezet, maar het land is ook erg afhankelijk van kernenergie. Umekawa geeft daar uiting aan met zijn serie Incarnations.

De fotograaf creëert zijn apocalyptische taferelen door inkt in water te druppelen. De felle kleuren voegt hij toe door een kleurenfilter op zijn flitser te zetten. Umekawa is al enkele jaren bezig met de serie, en hij zegt dat hij er voorlopig ook nog niet klaar mee is. Op het moment is hij bezig om de felle paddenstoelwolken in sculptuurvorm te maken. En zeg zelf, zo’n kernexplosie in je woonkamer zal iedereen wegblazen.

Videos by VICE

Meer werk van Yoshimitsu Umekawa vind je op zijn instagrampagina.