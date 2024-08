Lamskoteletten met honing en sojasaus

Porties: 2

Voorbereiding: 15 minuten

Totaal: 30 minuten

Benodigdheden

120 ml tomatensaus in blik

2 eetlepels sojasaus

1 eetlepel honing

½ eetlepel fijngehakte serranopeper

½ eetlepel gemberpoeder

½ eetlepel fijngehakte knoflook

1 lamsrack (ongeveer 450 gram), gesneden in koteletten (vraag gerust je slager om dit te doen)

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

½ eetlepel olijfolie

250 ml plantaardige olie (zoals zonnebloemolie)fijngehakte peterselie, om te garneren

Bereidingswijze

1. Meng in een diepe kom de tomatensaus, een eetlepel sojasaus en de honing met een garde door elkaar, en voeg een eetlepel water toe onder het roeren om de saus een beetje te verdunnen. Meng in een ander kommetje de fijngehakte serrano, het gemberpoeder en de knoflook door elkaar.

2. Kneed de lamskoteletten ongeveer een minuut met je handen om ze mals te maken en leg ze vervolgens op een snijplank. Strooi eerst een snufje zout en peper over de koteletten, en voeg daarna het gember-, peper- en knoflookmengsel toe. Overgiet ze met olijfolie en verdeel al wrijvend de ingrediënten over de koteletten. Voeg de resterende eetlepel sojasaus toe en wrijf deze ook over de koteletten.

3. Verwarm de plantaardige olie in een middelgrote braadpan op hoog vuur. Voeg de lamskoteletjes toe en laat ze al sissend bakken, en draai ze om wanneer ze knapperig en bruin worden, na ongeveer 2 minuten. Laat ze nog een paar minuten bakken terwijl je ze af en toe omdraait. Voeg het soja-honingmengsel toe en verlaag het vuur om ze te laten sudderen. Voeg zout en peper naar smaak toe. Leg het lamsvlees op een bord en overgiet met de saus. Garneer met fijngehakte peterselie.

