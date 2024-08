Landen waar je niet met wiet gepakt moet worden

Als je graag wiet rookt op vakantie, is het belangrijk om een betrouwbare dealer te vinden. Jezelf laten afzetten is dat één ding, maar als je iets van een dealer koopt die in werkelijkheid een stille blijkt te zijn, kan je vakantie in een keer wel erg lang worden.

Nu er over de wereld steeds meer wetten tegen wietbezit worden afgeschaft, wordt het wel een stukje makkelijker. In Canada en Uruguay is wiet legaal voor recreatief gebruik, net als in een aantal Amerikaanse staten. Ook Jamaica trekt jaarlijks veel toeristen die graag een joint opsteken.

Er zijn ook landen die wiet net zo gevaarlijk vinden als meth of heroïne. Afhankelijk van de hoeveelheid waarmee je gepakt wordt, kan er zelfs de doodstraf op staan. Vooral in Zuidoost-Azië zijn er een hoop dingen leuker dan gepakt worden met wiet op zak.

Dit zijn de landen op aarde waar je de ergste straffen krijgt als je met wiet wordt betrapt.

Indonesië

Met zijn uitgerekte stranden, tempels en vulkanen is Indonesië een razend populaire bestemming – alleen al op Bali kwamen in 2018 meer dan zes miljoen toeristen. Maar het is ook een land waar je de gevangenis in moet als je met wiet wordt gepakt. Als je serieuze hoeveelheden hebt gesmokkeld, kun je zelfs de doodstraf krijgen.

In Indonesië behoort cannabis tot dezelfde categorie drugs als heroïne, cocaïne en crystal meth, wat betekent dat de overheid het als gevaarlijke substantie beschouwt zonder therapeutische waarde. Ondertussen zijn er volgens een rapport van het Transnational Institute miljoenen Indonesiërs die wiet gebruiken, die voornamelijk uit de provincie Atjeh komt.

Als je wiet bij je hebt voor persoonlijk gebruik kan dat een gevangenisstraf opleveren van maximaal vier jaar, of verplichte rehabilitatie. Als je met meer dan een kilo of vijf planten wordt gepakt, kan de straf oplopen van twintig jaar tot levenslang.

In het rapport van het Transnational Institute staat ook dat er in Indonesië per dag 26 mensen in de gevangenis belanden voor wietbezit, en dat ook dealen strafbaar is. Maar je kunt wel onder je arrestatie uitkomen als je genoeg geld hebt.

Op de website van de Britse overheid staat: “Politie valt vaak binnen bij plekken die populair zijn bij buitenlanders (vooral op Bali). Als er een redelijke verdenking is dat er drugs zijn gebruikt, mogen ze urine- of bloedtests afnemen.”

Pip Holmes, een 45-jarige Brit, werd gepakt met 31 gram THC-olie die hij nodig zegt te hebben voor zijn artritis. Hij staat op het punt om de komende vijftien jaar door te brengen in de beruchte Kerobokan-gevangenis op Bali. Holmes is een surfer, die de olie per post verstuurd kreeg door een vriend in Thailand. Hij is veroordeeld voor drugssmokkel.

Japan

Japan is zo enorm streng als het op wiet aankomt dat, toen Canada het in 2018 legaliseerde, de Japanse regering haar burgers die in het buitenland zaten waarschuwde om hier vooral niet aan deel te nemen – anders zou er wat zwaaien wanneer ze weer terug zouden komen.

In Japan kun je voor wietbezit maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen, of zeven als je de intentie hebt om het door te verkopen, en een boete die op kan lopen tot ruim 16.000 euro. Voor het laten groeien, importeren en exporteren van wiet moet je zeven jaar de bak in, en maximaal tien als je van plan was het door te verkopen, en kun je een boete krijgen tot bijna 25.000 euro.



Volgens The Diplomat is het aantal arrestaties in Japan de afgelopen jaren sterk toegenomen, van ongeveer 3000 in 2017 naar 3578 in 2018. Popzanger Junnosuke Taguchi en zijn vriendin Rena Komie werden vorig jaar mei gearresteerd omdat er 2,2 gram wiet in hun appartement was gevonden. Ze werden op borgtocht vrijgelaten, doordat ze allebei bijna 25.000 euro betaalden. In oktober kregen ze een voorwaardelijke celstraf opgelegd van twee jaar.

Thailand

In 2018 werd medicinale cannabis in Thailand gelegaliseerd. Vooral als je bedenkt dat er ook tijden waren waarin mensen werden vermoord vanwege drugsbezit, als onderdeel van de Thaise war on drugs, is dat een behoorlijke vooruitgang.

Voor backpackers is het op zich makkelijk om aan drugs te komen, van paddestoelen tot wiet en opium. Je moet alleen wel goed oppassen van wie je het precies koopt.

Voor het bezit van kleine hoeveelheden kun je tot een jaar celstraf krijgen, en/of een boete van bijna 300 euro. Heb je tien gram of meer op zak, dan kan die straf oplopen tot vijf jaar.

Het wordt pas echt vervelend als je dealer in werkelijkheid iemand is die samenwerkt met de politie, en je erbij naait als je wiet probeert te kopen. Full moon-party’s op Thaise eilanden staan erom bekend dat er undercover-agenten rondlopen die zich voordoen als dealer. Die arresteren je dan, tenzij je smeergeld betaalt.

Singapore

In Singapore kun je al een bekeuring krijgen als je op straat spuugt, of er een klein papiertje of kauwgum laat rondslingeren. Ook roken is op de meeste openbare plekken niet toegestaan. Nogal wiedes dat ze ook de strengste straffen hebben op het gebied van wiet.

Word je gepakt met wiet, dan hangt er een maximale celstraf boven je hoofd van tien jaar, of krijg je een boete van 18.000 euro. Als je meer dan 500 gram bij je hebt, kun je ook worden beschuldigd van smokkel, wat kan leiden tot stokslagen, een levenslange gevangenisstraf en zelfs de doodstraf.

In 2016 werd Chijioke Stephen Obioha, een 38-jarige Nigeriaanse man, geëxecuteerd omdat hij 2,6 kilo wiet bij zich had.

Nadat wiet gelegaliseerd werd in Canada, waarschuwde de Canadese regering haar burgers dat wanneer ze naar Singapore zouden gaan, ze bij aankomst op drugs zouden worden getest. Als deze test positief is, kun je gearresteerd en veroordeeld worden.

Maleisië

In Maleisië krijg je misschien binnenkort niet meer de doodstraf als je veroordeeld wordt van drugssmokkel – wat al het geval kan zijn als je met meer dan 200 gram cannabis wordt gesnapt. De overheid overweegt ook om persoonlijk bezit toe te staan.

Maar voordat dit echt rond is, is bezit nog steeds verboden en kun je voor 50 gram wiet minstens vijf jaar in de bak belanden. En als je een plantje laat groeien kan dat een levenslange celstraf betekenen.

Verenigde Arabische Emiraten

Dubai is een populaire bestemming voor zowel zakenmensen als toeristen. In 2018 was het volgens een onderzoek van Mastercard zelfs de op drie na meest bezochte stad ter wereld, met bijna 16 miljoen buitenlandse bezoekers, die gemiddeld 500 euro per persoon uitgaven. Het is voor ze te hopen dat ze dat geld niet al te veel aan drugs hebben uitgegeven.

Als je in de Verenigde Arabische Emiraten sporen van drugs in je lichaam hebt, kan dat al worden beschouwd als ‘bezit’ – en daar staat een straf op van minstens vier jaar, of een boete van bijna 2500 euro.

Keith Brown, een Britse jongerenwerker met drie kinderen, kreeg in 2008 een celstraf van vier jaar nadat er 0,0003 gram cannabis aan zijn schoen werd gevonden op het vliegveld van Dubai. Dat is ongeveer de grootte van een suikerkorrel.

In 2007 kreeg de eveneens Britse Connor Clements twee jaar nadat hij verhuisd was naar Dubai, en er uit een drugstest bleek dat hij cannabis had geconsumeerd. Clements vertelde aan journalisten dat hij in een cel moest overnachten met 25 anderen – hij sliep op de grond – en dat de zitting uiteindelijk “nog geen minuut” duurde.

Turkije

Hoewel Turkije steeds positiever staat tegenover medicinale wiet, is recreatief gebruik nog altijd verboden. Bezit van kleine hoeveelheden kan er al toe leiden dat je twee jaar moet brommen.

Iedereen die “het gebruik van verslavende of opwekkende middelen openlijk aanmoedigt” kan tot vijf jaar celstraf krijgen.

Verenigde Staten

In meerdere Amerikaanse staten is wiet gelegaliseerd, zoals Californië, Oregon, Washington en Colorado. Maar op federaal niveau is cannabis nog altijd verboden, wat betekent dat je als buitenlander toch risico loopt als je je eraan waagt.

Als je de VS binnenkomt en ook maar toegeeft dat je ooit wiet hebt gerookt, kun je voor de rest van je leven uit het land worden verbannen. Dat geldt ook als je met cannabis op zak wordt gepakt.

Rook je wiet in een staat waar dat legaal is, dan zou dat alsnog tot problemen kunnen leiden. Afgelopen zomer werd er in de wietpodcast On Something het verhaal verteld van een Chileense vrouw die de rest van haar leven de VS niet meer in mag, omdat de douane foto’s op haar telefoon had gevonden van haar bezoek aan een wiet-dispensarium in Denver – de hoofdstad van Colorado.

Je kunt ontheffing aanvragen voor deze levenslange ban, maar tegen de tijd dat dat rond is ben je wel tot achttien maanden en duizend dollar verder.

