Lang leve alle Ridders met Blauw Bloed

Het is totaal onnodig om op koningsdag nog naar de televisie te kijken om te weten wat Willem Alexander en z’n met blauw bloed gevulde huisgenoten van plan zijn: veel koek, veel quasi-geïnteresseerd geleuter, veel handjes schudden. Ewa ja, iemand moet het doen. Terwijl de familie van Oranje door het centrum van Groningen banjerde, organiseerden Bureau Punt en Zeedijk 60 in Amsterdam Noord ‘Ridders met Blauw Bloed’. Een prima plek voor de ongekroonde adel der aanheid om ongestoord zelf een feestje te bouwen.



Raymond van Mil was daar, en portretteerde voor ons de onofficiële prinsessen, prinsen, koningen en koninginnen van ons land.

?