Lapland viert honderd jaar eenheid met liederen, dansen en knuffels van rendieren

Bovenste foto: Anna Kuhnunen in het bos van haar familie net buiten Jokkmokk.

Afgelopen maandag vond de honderdste viering plaats van de dag dat Sami-activist en feminist Elsa Laula Renberg de Scandinavische inheemse Sami-bevolking (die in Lapland woont) bij elkaar bracht en hen inspireerde om de controle over hun eigen land over te nemen. Elk jaar op zes februari vieren de Sami hun nationale dag in de dorpen en steden in Sápmi (Lapland) – hun territorium in het noorden van Scandinavië.



Dit jaar reisde fotograaf Isabella Moore naar de poolcirkel en de Noord-Zweedse stad Jokkmokk om de dag te vieren met Anna Kuhmunen, die de Sami-vieringen organiseert in het Àjtte Museum in Jokkmokk. Kuhmunen werkt als presentatrice van een tv-show voor kinderen en houdt ook nog eens een kudde rendieren. “Het is een grote dag voor Sápmi,” zegt Kuhmunen. “[Andere] mensen komen hier nog steeds om te proberen ons land en onze wateren in te pikken. Als we geen eenheid waren geweest zou het heel erg moeilijk zijn om voor onze rechten op te komen.”

In Jokkmokk wordt de nationale dag van Sápmi gevierd met taart, traditionele liederen en speeches over het werk van Laula Renberg. “Ze moet zo’n sterke vrouw zijn geweest, om honderd jaar geleden al een eenheid te kunnen vormen van mensen die geografisch niet dicht bij elkaar staan,” zegt Kuhmunen. “Dankzij het initiatief van Elsa werken we allemaal samen. Dat is waarom deze dag zo belangrijk is voor ons. Hoera voor onze dag!”

De weg naar Jokkmokk.

Anna Kuhmunen voert een van haar rendieren.

Anna Kuhmunen met een van haar rendieren.

Sami-meisjes in het Àjtte berg- en het Sami-museum in Jokkmokk. Ze dragen traditionele Sami-kostuums, die “kolt” genoemd worden.

Een jong Sami-meisje kijkt naar haar risku, een juweel dat de zon symboliseert.

Sara-Elvira (16) komt met haar vrienden bijeen in het Àjtte Museum voordat de viering begint.

Sami-meisjes in het Àjtte Museum bereiden zich voor op het optreden van hun koor voor de honderdste viering van de Sápmi-dag.

Sami-meisjes in traditionele jurken in het Àjtte Museum.

Jonge Sami-jongens en -meisjes bereiden zich voor op hun optreden voor de viering in het Àjtte Museum.