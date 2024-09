Lara Verheijdens Instagram is vuig, androgyn en spetterend sexy

In Broadly’s beste internetters lees je over blogs, vlogs en instagramaccounts die wij fantastisch vinden, en we vertellen je ook waarom.

Het instagramaccount van fotograaf Lara Verheijden is een soort vuige, feministische kunstseks die wonderschoon is, en dus zeer de moeite waard om te volgen. Hieronder leg ik uit waarom.

Wie is Lara Verheijden?

Een vrouw die houdt van “filmen, fotograferen en feesten”, vertelde ze in dit interview met i-D. Dat die drie dingen heel goed samen gaan, is te zien in haar instastories. Zelden wordt ze alleen in bed wakker, en haar feestjes lijken altijd te eindigen in massale logeerpartijen waar een jarig meisje van vijftien jaloers op kan zijn. Ze heeft een vriendin Amanda, en of dat haar geliefde is weet ik niet, maar het is zeker haar muze. Er zijn ook jongensbenen tussen welke ze geregeld ligt, en daarmee zijn we aangekomen bij een van de belangrijkste kenmerken van Lara’s instagramwereld: het overtreft alle seksuele identiteiten en genderhokjes keer honderd. Nee – duizend. Monogamie en heteroseksualiteit zijn de buitenbeentjes op dit zinnelijke account.

Waarom is het kunstseks?

De shoots die Lara doet als werk voor modetijdschriften, zijn vaak kunstwerkjes op zich. Zoals deze voor Coeval Magazine, van een hoogzwanger model, Coco. Geen enkel beeld dat Lara maakt ziet eruit zoals woorden doen vermoeden, wat je bijvoorbeeld ziet bij de foto van dit ‘zwangere model’, en ook de vrije serie ‘insta in Thailand’ geeft je geen vakantiekiekjes van een olifant, kokosnoot of bordje curry. Wel grappige, goedgevonden of toevallige scènes die een bevredigend plaatje opleveren.

Maar behalve kunstzinnig en origineel, zijn ontzettend veel van Lara’s foto’s en filmpjes sensueel, sexy of gewoon botergeil. Het is kunstseks omdat het opwindende beelden zijn, van blote tieten, soms een vagina, verstrengelde benen of ander naakt. Maar behalve dat je er zin van krijgt om de bloemetjes eens flink water te geven, zijn ze esthetisch ook vaak aantrekkelijk en grappig.

In een douchescène met haar vriendin/muze Amanda veegt Lara de door stoom beslagen deur schoon, ter hoogte van waar normaal een bikinitop en -broekje zitten. Lijven worden op de plekken waar je juist zo graag naar wil kijken vaak afgeschermd met schaduw, verf, haar of ander materiaal dat voorhanden is. Hierdoor blijft het spannend, en belangrijker nog: het wordt niet plat.

En hoezo dan feministisch?

Twee paar billen die ritmisch op en neer deinen doordat Amanda en Lara op en neer springen terwijl ze zich vasthouden aan de rand van het aanrecht – dat zijn hele andere schuddende billen dan die van de vrouwen uit de clips van Sir Mix a Lot, Pharell of Major Lazer en Nicki Minaj. Het zijn ten eerste haar eigen billen, en die van haar vriendin, en via Lara’s (instagram)ogen kijken we ernaar.

Zonder heel inhoudelijk in te gaan op de feministische theorie over de male gaze en to-be-looked-at-ness, komt het er kortweg op neer dat een vrouw in beeld vaak bekeken wordt vanuit ‘de mannelijke blik’, en dat het vrouwenlichaam slechts als object fungeert. Het resultaat daarvan is dat vrouwen vaak eenzijdig worden geportretteerd en zonder inhoud of betekenis, en vaak ‘in dienst’ of in relatie tot mannen. Oftewel: gewoon om een beetje een lekker wijf te zijn, omdat jongetjes daar zo graag naar kijken.

Lara’s werk gaat veel over het (naakte) lichaam, maar het lijkt erop dat ze maakt wat ze maakt omdat zij het mooi of sexy vindt, en grappig. En het is vrij van allerlei conventies over hoe vrouwen eruit zouden moeten zien of hoe ze zich zouden moeten gedragen.

Toen ik het met een collega over dit account had, zei hij dat hij bij het zien van al die blote lijven en tongsessies van Lara/Amanda/iemandanders/alledrie vaak dacht: ‘Nou nou nou, moet dit nou allemaal?’ Voordat je denkt dat het hier op de redactie vol zit met belegen vaders van een jaar of vijftig – dat valt reuze mee. Ook deze collega is eigenlijk een hartstikke groot feestbeest die best van tongen houdt.

Ik vermoed dat het niet zozeer met leeftijd of preutsheid te maken heeft, als wel met de grensoverschrijnende beeldtaal die Lara en haar feestteam tentoonstellen. Het gaat dus vaak over intimiteit, seks en naakt, maar dan zonder clichés die je bijvoorbeeld veel op reclameposters van ijsjes ziet of in pornofilms: de zogenaamd zwoele en smachtende blik, strakke tieten en pruilerige botoxlippen. Het schoonheidsideaal of sensuele seksideaal is op Lara’s insta verre van opgepompt, gepolijst of met schone lakens. Het is vuig, androgyn, je ziet pokdalige gezichten, zweterige lijven en veel ongekamde haren. En er zit – in ieder geval voor mij – iets ontzettend fris en aantrekkelijks in al dat gehavende.

In juni zijn Lara foto’s te zien op een expositie in Galerie Gabriel Rolt in Amsterdam.