L’Atelier deelt de liedjes waar ze het meest van houden

Geef de jongens van L’Atelier tien bier en ze veranderen in John Travolta. Het Amsterdamse dj-duo voerde na hun set in Venetië het dansje uit Pulp Fiction op met het publiek. Waar de twee goedlachse mannen ook komen, de dansvloer moet na afloop flink geschrobd of geschuurd worden. Met de fijnste disco en oude house zetten ze elk publiek naar hun hand. Zaterdag staan ze op Betoncentrale. We vroegen L’Atelier naar hun favoriete platen.

THUMP: Wat is jullie ultieme dansvloer-glijer?

Paul: Dat is voor mij Agora met Brazilian Coffee. Ik heb die plaat al heel lang, maar draaide hem voor het eerst tijdens Ohm Festival. Toen ging hij erg lekker. Het is een oude houseplaat met een hele chille vocal, die na een stevige beat plotseling opduikt. Daardoor kunnen mensen wel even in de war raken. Vooral voor de vrouwtjes is dit een fijne plaat.

Samen met Ghetto Chords runnen jullie het label Just Edits. Welke plaat hadden jullie daar graag uitgebracht?

Paul: Ik ben een groot fan van oude nummers en vind het knap als je daar een edit van kan maken, waarin je ook normale instrumenten verwerkt, op een manier die het origineel eer aan doet. Dan denk ik aan Long Gone van Al Zanders. Die plaat had ik graag uit willen brengen, maar helaas heeft een ander label dat al gedaan.

Jullie houden ervan om elkaar flink uit te dagen. Paul, met welke plaat maak jij het Gijs graag moeilijk?

Paul: Ik maak het Gijs graag lastig met Ain’t He Bad!? van Tommy Theo. Vooral toen die track nog niet uit was draaide ik hem graag. Het is zo’n klapper dat het publiek altijd helemaal gek werd. Hij is helemaal stuk gedraaid, dus nu draai ik hem niet zo vaak meer.

En Gijs, welke plaat zou je daarna draaien?

Gijs: Er valt bijna niet overheen te komen, dat is echt lastig door de steel drums in die track. Ik heb het er vaak moeilijk mee gehad, maar meestal draai ik Benga Benga van Ajukaja erna, als ik niets beters weet. Dat is dan de beste oplossing.

Met welke plaat hebben jullie elkaar het meest verrast?

Gijs: Ik wil niet zeggen dat Paul disco haat, maar hij draait liever house. Maar toen we in Kroatië moesten draaien op Dimensions vorig jaar kwam Paul met de plaat van Harold Melvin & The Blue Notes, Today’s Your Lucky Day. Dat had ik nooit van hem verwacht.

Paul: Ik ben waarschijnlijk de laatste persoon op aarde die hem hoorde, maar ik vond het heel tof toen Gijs Clinton Space Funk van Mount Liberation Unlimited draaide.

Welke plaat hebben jullie het meest gedraaid?

Gijs: Dat moet wel Again zijn, onze eigen plaat. Die hebben we echt tot in den treure gedraaid. We draaien hem nog steeds af en toe, maar vooral buiten Amsterdam. Waar we ook komen, mensen weten dat het ons nummer is en hij wordt nog steeds aangevraagd. Dat zien we als een mooi compliment.

Welke plaat gaan jullie op Betoncentrale voor het eerst draaien? Paul: De nieuwe plaat van Damiano von Erckert, Housem III. Echt een klappertje. Niet moeilijk doen, lekker gaan. Housem I heeft Gijs veel gedraaid en Bubbels is eigenlijk net zo vet, maar dan ga ik toch voor de eerstgenoemde plaat.

Gijs: Ik heb al heel lang een Tony Humphries-remix van Janet Jackson thuisliggen op plaat, die ik voor vijftig cent heb gekocht. Eigenlijk ben ik nooit van plan geweest om hem te draaien, maar misschien is het juist leuk om daarmee het festivalseizoen af te sluiten.

Op welk liedje van jullie zelf zijn jullie het meest trots?

Paul: The Mountain People. Dat is de eerste track die veel mensen van ons kenden en waar we boekingen door kregen, ook buiten Amsterdam. Daar is het voor ons mee begonnen.

Gijs: Als je goed luistert, hoor je in de break een paar lijpe geluiden uit het oerwoud. Volgens mij zit er een waterval diep op de achtergrond en het geluid van een vogel en een kikker.

Wat is jullie ultieme afterpartyplaat?

Gijs: Vorig jaar heb ik samen met Nachtbraker op de after van ZeeZouts Winterfestival gedraaid en laten we zeggen dat ik mij toen goed heb vermaakt. Vooral toen ik de Joe Claussell-edit van Radioheads Everything in Its Right Place opzette.

Welke track draaiden jullie vaak toen jullie begonnen met dj’en?

Gijs: We zijn los van elkaar begonnen met draaien, en bij mij hoor je oude tech house terug, terwijl Paul nog steeds hetzelfde draait als vroeger. Ik heb mijn beatportlijstje opgezocht en daar stond de remix van Joseph Capriati’s Microbiotik onderaan.

Paul: Ik draaide toen al That Day van Julien Jabre, en nog steeds.